https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/diyanet-isleri-baskani-erbas-aile-yapisini-yok-etmeyi-hedefleyen-faaliyetler-karsisinda-1089436972.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile yapısını yok etmeyi hedefleyen faaliyetler karşısında çalışmalarımız devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile yapısını yok etmeyi hedefleyen faaliyetler karşısında çalışmalarımız devam ediyor
Sputnik Türkiye
Aile Forumu'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ailenin korunması ve güçlendirme çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında büyük bir özveriyle... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T15:38+0300
2024-10-19T15:38+0300
2024-10-19T15:38+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
aile
gençlik
forum
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İstanbul'da Eğitime Destek Platformu Okul Aile Birliği İl Başkanlığınca düzenlenen "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" başlıklı aile forumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerin ve çocukların küçük yaşlarda ahiret bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.Fıtratı ve aileyi tehdit eden çeşitli anlayışların, yaklaşımların ve uygulamaların "cahiliye adeti" olarak hep olageldiğini dile getiren Erbaş şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/diyanet-isleri-baskani-erbas-biz-insanimiza-hizmet-etmek-icin-variz-1089405798.html
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, aile, gençlik, forum
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, aile, gençlik, forum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile yapısını yok etmeyi hedefleyen faaliyetler karşısında çalışmalarımız devam ediyor
Aile Forumu'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ailenin korunması ve güçlendirme çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü dile getirdi.
İstanbul'da Eğitime Destek Platformu Okul Aile Birliği İl Başkanlığınca düzenlenen "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" başlıklı aile forumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerin ve çocukların küçük yaşlarda ahiret bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Fıtratı ve aileyi tehdit eden çeşitli anlayışların, yaklaşımların ve uygulamaların "cahiliye adeti" olarak hep olageldiğini dile getiren Erbaş şunları söyledi:
"Gençlerimizin duygu ve düşüncelerinin cinsiyet ekseninde suistimal edilmesi, başta aile kurumu olmak üzere ve ülkemizin geleceği hususunda üzerinde mutlaka durulması gereken çok büyük hususlar var. Bu bağlamda aile yapısını yok etmeyi hedefleyen faaliyetler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesinde çalışmalarımız, yurt içinde ve yurt dışında büyük bir özveriyle devam ediyor."