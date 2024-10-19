Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile yapısını yok etmeyi hedefleyen faaliyetler karşısında çalışmalarımız devam ediyor

"Gençlerimizin duygu ve düşüncelerinin cinsiyet ekseninde suistimal edilmesi, başta aile kurumu olmak üzere ve ülkemizin geleceği hususunda üzerinde mutlaka durulması gereken çok büyük hususlar var. Bu bağlamda aile yapısını yok etmeyi hedefleyen faaliyetler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesinde çalışmalarımız, yurt içinde ve yurt dışında büyük bir özveriyle devam ediyor."