https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/diyanet-isleri-baskani-erbas-biz-insanimiza-hizmet-etmek-icin-variz-1089405798.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Biz insanımıza hizmet etmek için varız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Biz insanımıza hizmet etmek için varız

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, restorasyon çalışmaları tamamlanan Eyüpsultan'daki Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin açılışına katıldı. Burada yaptığı... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T18:17+0300

2024-10-18T18:17+0300

2024-10-18T18:17+0300

politika

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

hizmet

medrese

cami

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Eyüpsultan Camii'nin yanında bulunan Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, “Nice talebeler burada yetişti, nice alimler ders verdi. O alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetleri gerçekleştireceğiz” dedi.'Biz insanımıza hizmet etmek için varız'Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şu cümleleri kaydetti:'Camilerin süsü, en büyük beslendiği yerlerde medreselerdir'Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin tarihsel önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Biz biliyoruz ki şehirlerin süsü camilerdir. Camilerin süsü, en büyük beslendiği yerlerde medreselerdir. Bir örneği de Mescid-i Nebevi'dir. İşte Eyüp Sultan Camii'miz burada onun suffesi de hemen yanındadır. Nice talebeler yetişti, nice alimler burada ders verdi. O alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Onlara layık torunlar olarak bunu yapacağız. Burada sanat faaliyetleri yürütülecek. Sanat, medeniyetimizin en önemli unsurlarından biridir. İşte burada bizim medeniyetimizle ilgili sanatlar yapılacak, dersler yapılacak. Biraz önce Eyüpsultan Müftümüz ifade etti. Bin 500 kadar insanımız ve öğrencimiz buradaki etkinliklerden yararlandı” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/diyanet-isleri-baskani-erbas-zulumlerin-son-bulmasi-ancak-alimlerimizin-mucadelesiyle-mumkun-olacak-1089256984.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hizmet, medrese, cami