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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Biz insanımıza hizmet etmek için varız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Biz insanımıza hizmet etmek için varız
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, restorasyon çalışmaları tamamlanan Eyüpsultan'daki Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin açılışına katıldı. Burada yaptığı... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T18:17+0300
2024-10-18T18:17+0300
politika
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ali erbaş
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Eyüpsultan Camii'nin yanında bulunan Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, “Nice talebeler burada yetişti, nice alimler ders verdi. O alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetleri gerçekleştireceğiz” dedi.'Biz insanımıza hizmet etmek için varız'Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şu cümleleri kaydetti:'Camilerin süsü, en büyük beslendiği yerlerde medreselerdir'Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin tarihsel önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Biz biliyoruz ki şehirlerin süsü camilerdir. Camilerin süsü, en büyük beslendiği yerlerde medreselerdir. Bir örneği de Mescid-i Nebevi'dir. İşte Eyüp Sultan Camii'miz burada onun suffesi de hemen yanındadır. Nice talebeler yetişti, nice alimler burada ders verdi. O alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Onlara layık torunlar olarak bunu yapacağız. Burada sanat faaliyetleri yürütülecek. Sanat, medeniyetimizin en önemli unsurlarından biridir. İşte burada bizim medeniyetimizle ilgili sanatlar yapılacak, dersler yapılacak. Biraz önce Eyüpsultan Müftümüz ifade etti. Bin 500 kadar insanımız ve öğrencimiz buradaki etkinliklerden yararlandı” şeklinde konuştu.
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hizmet, medrese, cami
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hizmet, medrese, cami

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Biz insanımıza hizmet etmek için varız

18:17 18.10.2024
© AA / Beyza CömertDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA / Beyza Cömert
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, restorasyon çalışmaları tamamlanan Eyüpsultan'daki Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Erbaş, medreseyi hizmete sunmuş olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek "İnsanımıza hizmet etmek için varız" dedi.
Eyüpsultan Camii'nin yanında bulunan Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, “Nice talebeler burada yetişti, nice alimler ders verdi. O alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetleri gerçekleştireceğiz” dedi.

'Biz insanımıza hizmet etmek için varız'

Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şu cümleleri kaydetti:
Sokullu Mehmet Paşa eserleri ile yaşıyor, Mimar Sinan eserleri ile yaşıyor hem de yüzlerce eseri ile yaşıyor. Onun eserlerinin değerini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Burada Sokullu Mehmet Paşa'nın adına Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bu güzel medresenin Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilmesinden sonra ihya edilmiş olması bizim için mutlulukların en büyüğüdür. Tarihimize sahip çıkmış olmaktan dolayı mutluyuz, bahtiyarız. Bu medreseyi gençlerimizin, çocuklarımızın, sanatkarlarımızın, vatandaşımızın hizmetine sunmuş olmaktan dolayı mutluyuz. Biz insanımıza hizmet etmek için varız. Geçmişte burada nice alimlerimiz nice talebeler yetiştirdi.

'Camilerin süsü, en büyük beslendiği yerlerde medreselerdir'

Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin tarihsel önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Biz biliyoruz ki şehirlerin süsü camilerdir. Camilerin süsü, en büyük beslendiği yerlerde medreselerdir. Bir örneği de Mescid-i Nebevi'dir. İşte Eyüp Sultan Camii'miz burada onun suffesi de hemen yanındadır. Nice talebeler yetişti, nice alimler burada ders verdi. O alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Onlara layık torunlar olarak bunu yapacağız. Burada sanat faaliyetleri yürütülecek. Sanat, medeniyetimizin en önemli unsurlarından biridir. İşte burada bizim medeniyetimizle ilgili sanatlar yapılacak, dersler yapılacak. Biraz önce Eyüpsultan Müftümüz ifade etti. Bin 500 kadar insanımız ve öğrencimiz buradaki etkinliklerden yararlandı” şeklinde konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zulümlerin son bulması ancak alimlerimizin mücadelesiyle mümkün olacak
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