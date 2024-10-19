https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/chp-genel-baskani-ozelden-yenidogan-cetesi-iddianamesinde-adi-gecen-hastanelerle-ilgili-teklif-1089432052.html
CHP Genel Başkanı Özel'den yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerle ilgili teklif: 'Kamulaştıralım'
CHP Genel Başkanı Özel'den yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerle ilgili teklif: 'Kamulaştıralım'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerin 'bir gecede kamulaştırılmasını' teklif etti. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T14:09+0300
2024-10-19T14:09+0300
2024-10-19T14:19+0300
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
yenidoğan çetesi
özelleştirme
kayyum
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Ankara'da düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu. Özel, şunları söyledi: Türkiye’de hiçbir şeyin güvende olmadığını belirten Özel, “Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, güvende değil. Boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor, polise başvuruluyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta ve hatta insanlar ‘Bu şartlarda çocuk mu doğrulur’ diyor gençler, çocuk sahibi olmuyor. Gidiyor kedi sahipleniyor, o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende, özel hastane sahibinin yatı, Mercedes’i güvende. Ama maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız” diye konuştu.Bir tane CHP'li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdirÖzel, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/ozel-komisyon-yenidogan-cetesinin-tum-suclarini-tek-tek-tespit-etti-197-suc-eylemi-raporlandi-1089431078.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, yenidoğan çetesi, özelleştirme, kayyum
cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, yenidoğan çetesi, özelleştirme, kayyum
CHP Genel Başkanı Özel'den yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerle ilgili teklif: 'Kamulaştıralım'
14:09 19.10.2024 (güncellendi: 14:19 19.10.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerin 'bir gecede kamulaştırılmasını' teklif etti.
Ankara'da düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu. Özel, şunları söyledi:
"Mayıs 2023’te ilk şikayet gidiyor. Mayıs 2023’ten Ekim 2024’e kadar geçen sürede hiçbir şey yok, soruşturmayı yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Dün başından tutulup arabaya sokuluncaya kadar aramızda dolaşıyor caniler katiller. El kadar bebeği hastane hastane gezdiriyor. Bu iş yapılırken iki eski Sağlık Bakanı’nın hastanesi işin tam göbeğinde. “5 Temmuz gecesi nasıl FETÖ’nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri, bütün binaları bir gecede kamulaştı, kardeşim OHAL ilan etmeye gerek yok, bu halde buradayız. Getirin, Meclis eliyle o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım. Özel hastaneymiş, bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyum atıyorsun ya, o hastanelere devlet eliyle direkt kayyum atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis’ten oy birliğiyle geçirilmelidir, hodri meydan."
Türkiye’de hiçbir şeyin güvende olmadığını belirten Özel, “Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, güvende değil. Boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor, polise başvuruluyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta ve hatta insanlar ‘Bu şartlarda çocuk mu doğrulur’ diyor gençler, çocuk sahibi olmuyor. Gidiyor kedi sahipleniyor, o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende, özel hastane sahibinin yatı, Mercedes’i güvende. Ama maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız” diye konuştu.
Bir tane CHP'li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir
"Maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Sorumlu birkaç sözü, kalemi ayırarak söylemek isterim ki iktidara müzahir medyaya İletişim Başkanlığından şunu pompalıyorlar, 'Efendim, bu işin içinde bir DEM'li var. Bu işin içinde CHP'nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar, çok arayacaksanız. Son lafı baştan söyleyeyim. Bu işin içinde, içinde değil 10 kilometre kenarında bir tane Cumhuriyet Halk Partili varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda. Bu işe siyaset yerinden bakınca toplumu bölersin. Yarısı yanına geçer, yarısı karşına geçer. Bu canilerle mücadele edemezsin. Oradan bir tane CHP'li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek, bizim üstümüze atacak."