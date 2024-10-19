https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/chp-genel-baskani-ozelden-yenidogan-cetesi-iddianamesinde-adi-gecen-hastanelerle-ilgili-teklif-1089432052.html

CHP Genel Başkanı Özel'den yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerle ilgili teklif: 'Kamulaştıralım'

CHP Genel Başkanı Özel'den yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerle ilgili teklif: 'Kamulaştıralım'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerin 'bir gecede kamulaştırılmasını' teklif etti. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T14:09+0300

2024-10-19T14:09+0300

2024-10-19T14:19+0300

türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

yenidoğan çetesi

özelleştirme

kayyum

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Ankara'da düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu. Özel, şunları söyledi: Türkiye’de hiçbir şeyin güvende olmadığını belirten Özel, “Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, güvende değil. Boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor, polise başvuruluyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta ve hatta insanlar ‘Bu şartlarda çocuk mu doğrulur’ diyor gençler, çocuk sahibi olmuyor. Gidiyor kedi sahipleniyor, o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende, özel hastane sahibinin yatı, Mercedes’i güvende. Ama maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız” diye konuştu.Bir tane CHP'li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdirÖzel, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/ozel-komisyon-yenidogan-cetesinin-tum-suclarini-tek-tek-tespit-etti-197-suc-eylemi-raporlandi-1089431078.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, yenidoğan çetesi, özelleştirme, kayyum