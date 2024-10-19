https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/belarus-devlet-baskani-lukasenko-2025-yilindaki-secimi-dikkatli-bir-sekilde-yapacagiz-1089442292.html

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 2025 yılındaki seçimi 'dikkatli bir şekilde' yapacağız

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 2025 yılındaki seçimi 'dikkatli bir şekilde' yapacağız

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesinin gelecek yıl 'dikkatli bir şekilde' devlet başkanı seçeceğini söyledi. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T16:55+0300

2024-10-19T16:55+0300

2024-10-19T16:55+0300

dünya

belarus

minsk

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087026697_0:105:3265:1942_1920x0_80_0_0_80c6a4e571a6c7d1da5ed7c6d004c250.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Volojin'de düzenlenen hasat festivalinde “Kaçaklarımız ülkeyi terk eden muhalifler en çok bu konudan bahsediyor: Lukaşenko hasat festivali giderek seçim propagandasına başladı. Hatırlatmak isterim: En çok istemediğim şey bu seçim yarışının başlamasıdır. Evet, başkanımızı adaletli, düzgün bir şekilde, tüm dünya kamuoyunun önünde seçeceğiz. Kimin hak ettiğine siz karar vereceksiniz. Yani seçim propagandası söz konusu değil” dedi.Ayrıca Lukaşenko, bunu bir seçim politikası olarak değerlendirseler bile, 'bunu yapmaya hakkı' olduğunu da dile getirdi.Belarus'ta devlet başkanlığı seçiminin en geç 20 Temmuz 2025'te yapılması planlanıyor. Lukaşenko yeni bir başkanlık dönemi için karar verip vermediğini henüz resmi olarak açıklamadı. 2025 yılında yapılacak seçimlerde aday olma kararının, diğer hususların yanı sıra, dünyadaki askeri ve siyasi duruma, Batı'nın eylemlerine ve Belarus muhalefetinin yurtdışındaki radikal temsilcilerine bağlı olacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/lukasenko-polonya-ukraynanin-batisini-koparmaya-calisirsa-ukraynalilara-destek-veririz-1088831721.html

belarus

minsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, seçim