https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/belarus-devlet-baskani-lukasenko-2025-yilindaki-secimi-dikkatli-bir-sekilde-yapacagiz-1089442292.html
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 2025 yılındaki seçimi 'dikkatli bir şekilde' yapacağız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 2025 yılındaki seçimi 'dikkatli bir şekilde' yapacağız
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesinin gelecek yıl 'dikkatli bir şekilde' devlet başkanı seçeceğini söyledi. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T16:55+0300
2024-10-19T16:55+0300
2024-10-19T16:55+0300
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Volojin'de düzenlenen hasat festivalinde “Kaçaklarımız ülkeyi terk eden muhalifler en çok bu konudan bahsediyor: Lukaşenko hasat festivali giderek seçim propagandasına başladı. Hatırlatmak isterim: En çok istemediğim şey bu seçim yarışının başlamasıdır. Evet, başkanımızı adaletli, düzgün bir şekilde, tüm dünya kamuoyunun önünde seçeceğiz. Kimin hak ettiğine siz karar vereceksiniz. Yani seçim propagandası söz konusu değil” dedi.Ayrıca Lukaşenko, bunu bir seçim politikası olarak değerlendirseler bile, 'bunu yapmaya hakkı' olduğunu da dile getirdi.Belarus'ta devlet başkanlığı seçiminin en geç 20 Temmuz 2025'te yapılması planlanıyor. Lukaşenko yeni bir başkanlık dönemi için karar verip vermediğini henüz resmi olarak açıklamadı. 2025 yılında yapılacak seçimlerde aday olma kararının, diğer hususların yanı sıra, dünyadaki askeri ve siyasi duruma, Batı'nın eylemlerine ve Belarus muhalefetinin yurtdışındaki radikal temsilcilerine bağlı olacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/lukasenko-polonya-ukraynanin-batisini-koparmaya-calisirsa-ukraynalilara-destek-veririz-1088831721.html
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belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, seçim
belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, seçim
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 2025 yılındaki seçimi 'dikkatli bir şekilde' yapacağız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesinin gelecek yıl 'dikkatli bir şekilde' devlet başkanı seçeceğini söyledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Volojin'de düzenlenen hasat festivalinde “Kaçaklarımız ülkeyi terk eden muhalifler en çok bu konudan bahsediyor: Lukaşenko hasat festivali giderek seçim propagandasına başladı. Hatırlatmak isterim: En çok istemediğim şey bu seçim yarışının başlamasıdır. Evet, başkanımızı adaletli, düzgün bir şekilde, tüm dünya kamuoyunun önünde seçeceğiz. Kimin hak ettiğine siz karar vereceksiniz. Yani seçim propagandası söz konusu değil” dedi.
Ayrıca Lukaşenko, bunu bir seçim politikası olarak değerlendirseler bile, 'bunu yapmaya hakkı' olduğunu da dile getirdi.
Belarus'ta devlet başkanlığı seçiminin en geç 20 Temmuz 2025'te yapılması planlanıyor. Lukaşenko yeni bir başkanlık dönemi için karar verip vermediğini henüz resmi olarak açıklamadı. 2025 yılında yapılacak seçimlerde aday olma kararının, diğer hususların yanı sıra, dünyadaki askeri ve siyasi duruma, Batı'nın eylemlerine ve Belarus muhalefetinin yurtdışındaki radikal temsilcilerine bağlı olacağını vurguladı.