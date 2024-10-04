https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/lukasenko-polonya-ukraynanin-batisini-koparmaya-calisirsa-ukraynalilara-destek-veririz-1088831721.html

Lukaşenko: Polonya Ukrayna'nın batısını koparmaya çalışırsa, Ukraynalılara destek veririz

Lukaşenko: Polonya Ukrayna'nın batısını koparmaya çalışırsa, Ukraynalılara destek veririz

Sputnik Türkiye

Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik planlarından bahseden Lukaşenko, Minsk'in bu planların gerçekleşmesini önlemek için Ukraynalılara yardım edeceğini belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T17:20+0300

2024-10-04T17:20+0300

2024-10-04T17:20+0300

ukrayna krizi

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

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aleksandr lukaşenko

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polonya

batılı ülkeler

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın Ukrayna'nın batısını koparmaya çalışması halinde Belarus'un Ukraynalıları destekleyeceğini söyledi.Brest Bölgesi'ne yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Polonya yönetiminin Ukrayna'nın batısını kendi topraklarına katma arzusu olduğunu kaydetti.Lukaşenko, "Hem Belarus'un batısını hem de Ukrayna'nın batısını. Orada hüküm sürmek istiyorlar. Bu bizim için kabul edilemez. Polonyalılar Ukrayna'ya girip ülkenin batısını koparmak isterlerse, Ukraynalıları destekleyeceğiz. Zira, bir sonraki hedefin biz olacağımızın farkındayız" dedi.Belarus'un durumu hiçbir ülkeyle tırmandırmadığının altını çizen Lukaşenko, "Eğer Batılı ülkelerin bir yerlere asker konuşlandırma isteği olduğunu biliyoruz ve onların gerilimi tırmanması halinde, buna kendi askerlerimizle set çekeceğim" ifadelerini kullandı.

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna, polonya, batılı ülkeler