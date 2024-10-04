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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/lukasenko-polonya-ukraynanin-batisini-koparmaya-calisirsa-ukraynalilara-destek-veririz-1088831721.html
Lukaşenko: Polonya Ukrayna'nın batısını koparmaya çalışırsa, Ukraynalılara destek veririz
Lukaşenko: Polonya Ukrayna'nın batısını koparmaya çalışırsa, Ukraynalılara destek veririz
Sputnik Türkiye
Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik planlarından bahseden Lukaşenko, Minsk'in bu planların gerçekleşmesini önlemek için Ukraynalılara yardım edeceğini belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T17:20+0300
2024-10-04T17:20+0300
ukrayna krizi
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın Ukrayna'nın batısını koparmaya çalışması halinde Belarus'un Ukraynalıları destekleyeceğini söyledi.Brest Bölgesi'ne yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Polonya yönetiminin Ukrayna'nın batısını kendi topraklarına katma arzusu olduğunu kaydetti.Lukaşenko, "Hem Belarus'un batısını hem de Ukrayna'nın batısını. Orada hüküm sürmek istiyorlar. Bu bizim için kabul edilemez. Polonyalılar Ukrayna'ya girip ülkenin batısını koparmak isterlerse, Ukraynalıları destekleyeceğiz. Zira, bir sonraki hedefin biz olacağımızın farkındayız" dedi.Belarus'un durumu hiçbir ülkeyle tırmandırmadığının altını çizen Lukaşenko, "Eğer Batılı ülkelerin bir yerlere asker konuşlandırma isteği olduğunu biliyoruz ve onların gerilimi tırmanması halinde, buna kendi askerlerimizle set çekeceğim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/iran-disisleri-bakani-arakci-beyruttaydi-israil-lubnanin-baskentine-yine-saldirdi-1088827167.html
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna, polonya, batılı ülkeler
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna, polonya, batılı ülkeler

Lukaşenko: Polonya Ukrayna'nın batısını koparmaya çalışırsa, Ukraynalılara destek veririz

17:20 04.10.2024
© Sputnik / Валерий ШарифулинAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Валерий Шарифулин
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Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik planlarından bahseden Lukaşenko, Minsk'in bu planların gerçekleşmesini önlemek için Ukraynalılara yardım edeceğini belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın Ukrayna'nın batısını koparmaya çalışması halinde Belarus'un Ukraynalıları destekleyeceğini söyledi.

Brest Bölgesi'ne yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Polonya yönetiminin Ukrayna'nın batısını kendi topraklarına katma arzusu olduğunu kaydetti.

Lukaşenko, "Hem Belarus'un batısını hem de Ukrayna'nın batısını. Orada hüküm sürmek istiyorlar. Bu bizim için kabul edilemez. Polonyalılar Ukrayna'ya girip ülkenin batısını koparmak isterlerse, Ukraynalıları destekleyeceğiz. Zira, bir sonraki hedefin biz olacağımızın farkındayız" dedi.

Belarus'un durumu hiçbir ülkeyle tırmandırmadığının altını çizen Lukaşenko, "Eğer Batılı ülkelerin bir yerlere asker konuşlandırma isteği olduğunu biliyoruz ve onların gerilimi tırmanması halinde, buna kendi askerlerimizle set çekeceğim" ifadelerini kullandı.
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi attends a meeting with Qatari Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in Tehran, Iran, Monday, Aug. 26, 2024. (AP Photo/Vahid Salemi) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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