https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bakan-kacir-22-yil-once-piyade-tufegini-bile-kendi-tasarlamayan-uretmeyen-bir-ulkeydi-turkiye-1089444472.html

Bakan Kacır: 22 yıl önce piyade tüfeğini bile kendi tasarlamayan, üretmeyen bir ülkeydi Türkiye

Bakan Kacır: 22 yıl önce piyade tüfeğini bile kendi tasarlamayan, üretmeyen bir ülkeydi Türkiye

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 22 yıl önce Türkiye'ni piyade tüfeğini bile kendi... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T18:46+0300

2024-10-19T18:46+0300

2024-10-19T18:46+0300

politika

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

teknofest

bayraktar

anka

akıncı

hürkuş

hürjet

türksat 6a

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinde yazdığı başarılarının benzerlerini sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında yazacağını belirtti.Kacır, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'ye büyük hizmetler kazandırdığını, asırlık projelere imza attığını söyledi.Gerçekleştirilen en önemli işin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletine yaşatılan öz güven devrimi olduğunu belirten Kacır, "Milli teknoloji hamlesiyle Türkiye, savunma sanayinde hangi ürün ve sistemlere ihtiyaç duyuyorsa bunları kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştirebilen, silahlı kuvvetlerine sunabilen bir ülke oldu. 22 yıl önce piyade tüfeğini bile kendi tasarlamayan, üretmeyen bir ülkeydi Türkiye. Ama şimdi Bayraktar'la, Anka'yla, Akıncı'yla Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kızılelma'yla gökyüzüne imzasını atan bir ülkeyiz" dedi.Kacır, geliştirilen füze sistemleriyle Türkiye'nin dostlarına güven ve itimat telkin eden, hasımlarının hayret ve endişeyle takip ettiği bir ülke haline geldiğini dile getirdi.Türkiye'nin, kara araçlarından deniz sistemlerine, uydu platformlarına tüm kritik ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın ve akıl teriyle geliştirip üreten bir ülke olduğunu ifade eden Kacır, "Yüksek çözünürlüklü milli uydumuz İMECE ile hiçbir kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü alabilen bir ülkeyiz. TÜRKSAT 6A ile milli haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz artık. İnşallah daha büyük işler yapacağız. Bu toprakların tüm semalarını çelik kubbeyle donatacağız. Hiç kimsenin Türk milletinin kılına zarar vermeye cesaret edemeyeceği günler Allah'ın izniyle yakındır" diye konuştu.Bakan Kacır, yüksek teknoloji devrimi inşa ettiklerini, savunma sanayinde dünyanın dikkatini çeken başarılar ortaya koyduklarını söyledi.Bu başarıların artarak devam edeceğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:'TEKNOFEST'ler bir devrimdir'Kacır, Türkiye'yi milli teknoloji hamlesinde daha üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını belirtti.Bu hamlede TEKNOFEST'in önemli bir unsur olduğunu aktaran Kacır, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/milli-egitim-bakani-tekin-dunyanin-egitim-acisindan-gelismis-ulkeleri-neyi-aliyorsa-1089443645.html

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sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, teknofest, bayraktar, anka, akıncı, hürkuş , hürjet , türksat 6a