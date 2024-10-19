Bakan Ersoy: Antalya'ya gelen turist sayısı dün itibarıyla 15 .3 milyonu geçti
© Sputnik / Туран СалджыAntalya Rus turist
© Sputnik / Туран Салджы
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya yılın ilk dokuz ayında gelen turist sayısını paylaştı. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışa dikkat çeken Bakan Ersoy önemli yatırımlara imza attıklarını belirtti.
Antalya'da temaslarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Kemer İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'ne de katıldı. Turizm alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, sürdürülebilir turizm programını başlattıklarını dile getirdi.
Bakan Ersoy, dünyada eşi bulunmayan arkeolojik varlığın hem mümkün olan her parçasıyla kültür turizmine kazandırmayı hem de gelecek nesillere eksiksiz ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek antik kentlerdeki kazılarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Olympos'taki arkeolojik kazı çalışmalarına 2023 ve 2024 yıllarında 56 milyon liraya yakın bir ödenek aktarımı yapılmış durumda. Phaselis Antik Kenti'ndeki çalışmalar için ise iki yılda ayrılan ödenek miktarı 85 milyon lira seviyesinde. Projemize dahil ettiğimiz Idyros Antik Kenti için ise bu yıl yaklaşık 4 milyon liralık bir ödenek aktarımı gerçekleştirdik. Böylece, yaklaşık iki yıllık bir sürede sadece Kemer'de bulunan bu üç antik kentimize toplam 145 milyon liraya varan bir ödenek sağladık. Bundan sonraki süreçte de kazı başkanlarımızın yaptığı planlar doğrultusunda ödenek aktarımlarımıza düzenli olarak devam edeceğiz."
Hedef turizmi 12 aya yaymak
Ersoy, sadece deniz, kum, güneşe bağlı kalmadan Kemer ve Antalya'da turizmi çeşitlendirmek, 12 aya yaymak için önemli yatırımlara imza attıklarını kaydetti. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Turizmin her geçen yıl nasıl büyüdüğünü istatistiksel olarak da rahatça görebiliyoruz. Sadece Antalya'da bu yılın ocak-eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde ağırladığımız turist sayısı 14 milyonun üzerine çıktı. Dün itibarıyla baktığımda rakamın 15,3 milyonu geçtiği görünüyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artış sağladık. Bu başarı, paydaşlarımızla işbirliği halinde yürüttüğümüz çalışmalar ve hükümetimizin istikrarlı politikalarıyla gerçekleşmiştir."