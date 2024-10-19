https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/akraba-evliligi-yasaklaniyor-mu-akraba-evliligi-yasaklanacak-mi-akraba-evliligi-icin-harekete-1089424130.html

Akraba evliliği yasaklanıyor mu? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Akraba evliliği için harekete geçtiler

Akraba evliliği yasaklanıyor mu? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Akraba evliliği için harekete geçtiler

Sputnik Türkiye

Genetik hastalıkların meydana gelmesindeki en büyük sebep olarak gösterilen akraba evliliği tartışılmaya devam ediyor. En yaygın akraba evliliği olan 'kuzen... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T11:02+0300

2024-10-19T11:02+0300

2024-10-19T11:02+0300

türkiye

akraba

akraba evliliği

ingiltere

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve yerel kuruluşların ısrarlı uyarılarına rağmen akraba evlilikleri yapılmaya devam ediyor. Akraba evlilikleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılında açıkladığı verilere göre ülke genelindeki evliliklerin yüzde 3.9'unu kapsamakta. Akraba evliliğini yasaklayacaklar mı?Bazı ülkelerde kan bağı bulunan kişilerin evliliğini kısıtlayan yasal düzenlemeler bulunurken, son tartışma İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın hükümet yetkilileriyle birlikte üzerinde çalıştığı taslak yasaya ilişkin detaylar Haftalık İngiliz dergisi The Spectator'da tartışmaya açıldı. Söz konusu makalede engelleme çalışmalarının yalnızca sağlıkla ilişkili olmadığı, aynı zamanda mafya ve çete sorununun kökenlerinde de akraba evliliklerinin yattığına dikkat çekildi.İsveç'te yapılan araştırma, son 5 yıl içerisinde akraba evliliklerinde yüzde 100'ün üzerinde artış görüldüğünü ortaya çıkarırken, toplumsal olarak hoş görülmeyen bu durum için kanuni düzenlemelerin hazırlandığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-isim-isim-belli-oldu-sgkdan-inceleme-aciklamasi--1089420712.html

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