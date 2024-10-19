https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/akraba-evliligi-yasaklaniyor-mu-akraba-evliligi-yasaklanacak-mi-akraba-evliligi-icin-harekete-1089424130.html
Akraba evliliği yasaklanıyor mu? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Akraba evliliği için harekete geçtiler
Akraba evliliği yasaklanıyor mu? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Akraba evliliği için harekete geçtiler
Sputnik Türkiye
Genetik hastalıkların meydana gelmesindeki en büyük sebep olarak gösterilen akraba evliliği tartışılmaya devam ediyor. En yaygın akraba evliliği olan 'kuzen... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T11:02+0300
2024-10-19T11:02+0300
2024-10-19T11:02+0300
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akraba evliliği
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve yerel kuruluşların ısrarlı uyarılarına rağmen akraba evlilikleri yapılmaya devam ediyor. Akraba evlilikleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılında açıkladığı verilere göre ülke genelindeki evliliklerin yüzde 3.9'unu kapsamakta. Akraba evliliğini yasaklayacaklar mı?Bazı ülkelerde kan bağı bulunan kişilerin evliliğini kısıtlayan yasal düzenlemeler bulunurken, son tartışma İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın hükümet yetkilileriyle birlikte üzerinde çalıştığı taslak yasaya ilişkin detaylar Haftalık İngiliz dergisi The Spectator'da tartışmaya açıldı. Söz konusu makalede engelleme çalışmalarının yalnızca sağlıkla ilişkili olmadığı, aynı zamanda mafya ve çete sorununun kökenlerinde de akraba evliliklerinin yattığına dikkat çekildi.İsveç'te yapılan araştırma, son 5 yıl içerisinde akraba evliliklerinde yüzde 100'ün üzerinde artış görüldüğünü ortaya çıkarırken, toplumsal olarak hoş görülmeyen bu durum için kanuni düzenlemelerin hazırlandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-isim-isim-belli-oldu-sgkdan-inceleme-aciklamasi--1089420712.html
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akraba evliliği yasak mı, akraba evliliği yasaklanıyor mu, akraba evliliği yasaklanacak mı 2025, akraba evliliği yasak olan ülkeler, akraba evliliği nedir, akraba evliliği
akraba evliliği yasak mı, akraba evliliği yasaklanıyor mu, akraba evliliği yasaklanacak mı 2025, akraba evliliği yasak olan ülkeler, akraba evliliği nedir, akraba evliliği
Akraba evliliği yasaklanıyor mu? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Akraba evliliği için harekete geçtiler
Genetik hastalıkların meydana gelmesindeki en büyük sebep olarak gösterilen akraba evliliği tartışılmaya devam ediyor. En yaygın akraba evliliği olan 'kuzen birliktelikleri' için harekete geçen İngiltere, bu tür evlilikleri yasal olarak engelleyecek bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve yerel kuruluşların ısrarlı uyarılarına rağmen akraba evlilikleri yapılmaya devam ediyor. Akraba evlilikleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılında açıkladığı verilere göre ülke genelindeki evliliklerin yüzde 3.9'unu kapsamakta.
Akraba evliliğini yasaklayacaklar mı?
Bazı ülkelerde kan bağı bulunan kişilerin evliliğini kısıtlayan yasal düzenlemeler bulunurken, son tartışma İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın hükümet yetkilileriyle birlikte üzerinde çalıştığı taslak yasaya ilişkin detaylar Haftalık İngiliz dergisi The Spectator'da tartışmaya açıldı. Söz konusu makalede engelleme çalışmalarının yalnızca sağlıkla ilişkili olmadığı, aynı zamanda mafya ve çete sorununun kökenlerinde de akraba evliliklerinin yattığına dikkat çekildi.
İsveç'te yapılan araştırma, son 5 yıl içerisinde akraba evliliklerinde yüzde 100'ün üzerinde artış görüldüğünü ortaya çıkarırken, toplumsal olarak hoş görülmeyen bu durum için kanuni düzenlemelerin hazırlandığı öğrenildi.