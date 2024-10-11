https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/akaryakitta-tabelalar-degisti-benzine-art-arda-zam-geliyor-1089085222.html
Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine art arda zam geliyor
Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine art arda zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına peşi sıra zam geliyor. Motorine yapılan 77 kuruşluk zammın ardından benzine de gelen 76 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Bu... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:04+0300
2024-10-11T09:04+0300
2024-10-11T09:06+0300
ekonomi
benzin
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akaryakıt zammı
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Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıta zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Ortadoğu'da arz endişeleri görülürken kasırganın yakıt talebine etkileriyle birlikte petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından benzinde de 76 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzine ne zaman zam gelecek?Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43,65 TLMotorin litre fiyatı: 43,43 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43,53 TLMotorin litre fiyatı: 43,36 TLLPG litre fiyatı: 24.60 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 44.01 TLMotorin litre fiyatı: 43,89 TLLPG litre fiyatı: 25.15 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 44,45 TLMotorin litre fiyatı: 44,41 TLLPG litre fiyatı: 25.05 TL
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Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine art arda zam geliyor
09:04 11.10.2024 (güncellendi: 09:06 11.10.2024)
Akaryakıt fiyatlarına peşi sıra zam geliyor. Motorine yapılan 77 kuruşluk zammın ardından benzine de gelen 76 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Bu gece yarısından itibaren de benzine 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıta zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Ortadoğu'da arz endişeleri görülürken kasırganın yakıt talebine etkileriyle birlikte petrol fiyatları yükseldi.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından benzinde de 76 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzine ne zaman zam gelecek?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı: 43,43 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı: 43,36 TL
LPG litre fiyatı: 24.60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43,89 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44,45 TL
Motorin litre fiyatı: 44,41 TL
LPG litre fiyatı: 25.05 TL