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Putin: Yaklaşık 40'tan fazla ülke BRICS ile ilgileniyor
Putin: Yaklaşık 40'tan fazla ülke BRICS ile ilgileniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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vladimir putin
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Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:
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Putin, BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
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vladimir putin, rusya, brics zirvesi, brics, medya
vladimir putin, rusya, brics zirvesi, brics, medya

Putin: Yaklaşık 40'tan fazla ülke BRICS ile ilgileniyor

16:04 18.10.2024 (güncellendi: 16:59 18.10.2024)
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi.
Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:
Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde pozitif büyüme bekleniyor. Aynı zamanda, Güneydoğu Asya ve Afrika daha iyi bir büyüme performansı sergileyecek. Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi BRICS üyelerinin ekonomik potansiyellerinin büyümesine, dünyadaki etkilerinin büyümesi de eşlik edecek.
BRICS ülkelerinin dünya ekonomisindeki payı 1992-2023 döneminde iki katına çıkarken G7 ülkelerinin performansı düştü. Gelecekte bu farkın daha da açılma eğilimi olduğu aşikâr. Bazı alanlarda, BRICS ülkeleri olmadan insanlığın var olması mümkün değil, örneğin tarım alanında.
BRICS, Batı karşıtı bir birlik değil. Peki BRICS'i diğer örgütlerden ayıran nedir? Bu birlik hiçbir zaman kimseye karşı kurulmadı ve kimseye karşı olmadı. Birlikte çalışan ve birbirlerinin çıkarlarını dikkate alan ülkelerin oluşturduğu bir ittifak.
BRICS'e olan ilgi daha da artacak, bundan eminiz.
BRICS şu anda on ülkeden oluşuyor. Bu ülkelerin her birinin kendi kültürü, tarihi ve küresel işbölümünde avantajları var. Uluslararası örgütün yeni üyeleri, örgüte katılırken kendilerinden bir şeyler katıyorlar. BRICS ilkelerini dikkate almaları ve birliğin diğer üyelerinin de yeni üyelere saygı göstermesi çok önemli.
Tek bir organizasyon çerçevesinde yeni katılımcılarla çalışmak yeni ortak projelerin geliştirilmesine yardımcı oluyor ve kültür, gençlik değişimleri ve benzeri alanlarda bağlar gelişiyor. Tüm bu alanlarda çok çalışıyoruz ve uygulamalar da bunun başarılı olduğunu gösteriyor.
BRICS'in yeni üyelerinin her birinin arkasında en yakın müttefikleri var. Bu ülkeler birliğe girdiğinde, dostları da bir şekilde katılmak istiyor.
Rusya ve Çin birçok açıdan benzersiz ilişkiye sahip. Uluslararası arenada bu ülkeler arasındaki işbirliği dünya istikrarının temel faktörlerinden biri. İşbirliği, birbirlerinin çıkarları temelinde inşa ediliyor.
Çin günümüzde satın alma gücü paritesi bakımından en büyük ekonomi. ABD ikinci, Hindistan üçüncü ve Rusya dördüncü sırada yer alıyor. Pekin, Moskova'nın en büyük ticaret ortağı, ancak Moskova şimdiden Pekin'in dördüncü en büyük ticaret ortağı haline geldi.
Çin ve ABD arasındaki ilişkiye bakacak olursak, ABD'nin bu konuda düşünmesi gerekiyor. Rusya ile ilişkileri zaten bozmuş durumdalar ve bunun kendileri, özellikle de para birimleri üzerinde olumsuz etkileri var. Washington'un geleneksel müttefikleri bile dolar rezervlerini azaltıyor. ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları siyasi amaçlı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatmayı amaçlıyor. Aynı zamanda ABD, 15 yıl geç kaldı ve artık Çin'in gelişimini durduramayacak.
Filistin konusu şiddetle ve silahla asla çözülemez.
ABD günümüzde verimsiz hareket ediyor. Özellikle de Tayvan ile ilgili sürekli provokasyonlarından bahsediyoruz. ABD aynı zamanda Avrupalıları da NATO yapıları aracılığıyla Asya bölgesine aktif bir şekilde çekiyor. Üstelik Avrupa ülkelerine sormadan bunu yapıyorlar. Washington, Çin ve Rusya'yı tehdit eden silahlar taşıyarak ek gerilim noktaları yaratıyor. Moskova müdahale etmiyor ama yakından izliyor.
SSCB'den beri Filistin Devleti'nin kurulmasını söylüyoruz. Tam bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan bu olaylar sonlanmayacak.
Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin kurulmasına ilişkin kararlarını her zaman destekledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Kazan'daki zirveye davet edildi. Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin kurulmasına ilişkin kararlarını her zaman destekledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Kazan'daki zirveye davet edildi.
Moskova hem İsrail hem de Filistin ile temas halinde. Filistin sorununu çözmenin ana yolu tüm haklara sahip Filistin devletinin kurulması.
Çin ile ticaretimizin yüzde 95'inde Yuan kullanılıyor ve gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Biz Yuan ile ticaret yapmayı daha hesaplı görüyoruz. Ve şimdi de bir BRICS bankası kurduk.
BRICS konusunda, her şeyi 1 günde yapmak mümkün değil. Konuşarak ve emin bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Her yıl çok önemli adımlar atıyoruz. İslam, Çin ve Hristiyan kültürünün hepsini birleştirirsek hepsinin aynı değerler olduğunu görürüz. Bunu eğer anlarsak, ortak bir kültür oluşturmuş olacağız.
Rusya dünya düzenini değiştirmeyi amaçlamıyor. Bu doğal bir süreç. Bu kaçınılmaz ve zamanında harekete geçilmeli. Dünyadaki değişimler uzun zaman önce başladı ve bu çok kutuplu bir dünyanın oluşumuna işaret ediyor. Moskova bunun yıkıma değil, tam tersine yapıcılığa yol açmasını sağlamaya çalışıyor.
Ekonomik alanda etkin bir şekilde çalışabilmek için insanları birbirine yakınlaştırmak gerekiyor. BRICS ülkelerinin tüm kültürleri birbirine çok yakın ya da diplomatların dediği gibi 'tamamen örtüşüyor'. İnsanların düşman olmadıklarını, ancak benzer düşünen insanlar olduklarını anlamaları gerekiyor.
BRICS ülkeleri kültürel işbirliğine büyük önem veriyor. Bu da güven inşa ediyor ve faydalı işbirliği ve güvenlik için bir temel oluşturuyor.
Rusya'nın ticari ortaklarıyla olan anlaşmalarının yüzde 95'i halihazırda ABD doları yerine ulusal para birimleriyle yapılıyor.
Kripto para birimlerini de kullanmak ve bunun için gerekli kurumları kurmak istiyoruz. Çünkü Batı'nın yaptırımları serbest ticaret terimlerini ihlal ediyor. Bu nedenle BRICS bankasını güçlendirmemiz gerekiyor fakat BRICS'in kendi para birini çıkartması için daha zaman var. Mesela AB'de tek döviz getirildiği zaman küçük ülkeler için bu tam bir darbe oldu. BRICS ülkeleri için de biz şu anlık bu adamı gerekli görmüyoruz. Ortak para biriminin oluşturulmasından söz edebilmek için ekonomilerin yüksek derecede entegrasyona sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda ekonomiler, yapıları ve verimlilikleri açısından da eşdeğer olmalı.
BRICS ortak para birimine gelince, bu konu henüz olgunlaşmadı. Bu alanda dikkatli hareket edilmeli. Moskova ayrıca elektronik araçların kullanımını da değerlendiriyor ve merkez bankaları arasında işbirliğinin kurulması da gerekiyor.
BRICS'e her sene katılmak isteyen ülkeler artıyor ve biz de bunun için yol haritaları oluşturuyoruz.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
DÜNYA
Putin: BRICS'in dünya ekonomisindeki payı artık G7'yi geçti
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