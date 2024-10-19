https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/afad-ve-kandilli-duyurdu-girit-aciklarinda-deprem--1089421765.html
AFAD duyurdu: Girit açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Girit açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
Girit açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T10:24+0300
2024-10-19T10:24+0300
2024-10-19T10:43+0300
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afad
kandilli
deprem
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AFAD, Yunanistan açıklarındaki Girit çevresinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/afad-duyurdu-afyonkarahisarda-37-buyuklugunde-deprem-1089416375.html
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deprem mi oldu, deprem son dakika, deprem girit, deprem türkiye
AFAD duyurdu: Girit açıklarında deprem
10:24 19.10.2024 (güncellendi: 10:43 19.10.2024)
Girit açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD, Yunanistan açıklarındaki Girit çevresinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.