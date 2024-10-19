https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/afad-duyurdu-afyonkarahisarda-37-buyuklugunde-deprem-1089416375.html
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gece yarısı meydana gelen depremin... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T06:15+0300
2024-10-19T06:15+0300
2024-10-19T06:19+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
afyonkarahisar
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. AFAD, Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 00.35'te gerçekleşen depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. "Az önce deprem Afyonkarahisar'da nerede oldu, bugün Afyonkarahisar'da deprem mi oldu" soruları son depremler listesiyle yanıt buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/sivas-depremi-yeni-bir-fayi-ortaya-cikardi-mta-aktif-fay-haritasinda-bulunmuyor-1089391029.html
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AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem
06:15 19.10.2024 (güncellendi: 06:19 19.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gece yarısı meydana gelen depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. AFAD, Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 00.35'te gerçekleşen depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. "Az önce deprem Afyonkarahisar'da nerede oldu, bugün Afyonkarahisar'da deprem mi oldu" soruları son depremler listesiyle yanıt buldu.