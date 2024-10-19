https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/afad-duyurdu-afyonkarahisarda-37-buyuklugunde-deprem-1089416375.html

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gece yarısı meydana gelen depremin... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T06:15+0300

2024-10-19T06:15+0300

2024-10-19T06:19+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

afyonkarahisar

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. AFAD, Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 00.35'te gerçekleşen depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. "Az önce deprem Afyonkarahisar'da nerede oldu, bugün Afyonkarahisar'da deprem mi oldu" soruları son depremler listesiyle yanıt buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/sivas-depremi-yeni-bir-fayi-ortaya-cikardi-mta-aktif-fay-haritasinda-bulunmuyor-1089391029.html

türkiye

afyonkarahisar

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