Ankara'da 'renkli koşu festivali' gerçekleştirildi

Renkli koşu festivali 'Color Sky 5K', yüzlerce vatandaşın katılımıyla başkentte gerçekleştirildi.
Renkli koşu festivali 'Color Sky 5K', yüzlerce vatandaşın katılımıyla başkentte gerçekleştirildi.
Çocuklara ve ailelere spor sevgisini aşılamayı amaçlayan etkinliğe katılanlar, Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı.
Çocuklara ve ailelere spor sevgisini aşılamayı amaçlayan etkinliğe katılanlar, Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı.
Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan katılımcılar, 5 kilometrelik etabı koştu.
Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan katılımcılar, 5 kilometrelik etabı koştu.
Gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivale aileleriyle gelen katılımcılar da renkli görüntüler oluşturdu.
Gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivale aileleriyle gelen katılımcılar da renkli görüntüler oluşturdu.
Koşuya engellilerin yanı sıra turistler de katıldı.
Koşuya engellilerin yanı sıra turistler de katıldı.
Bazı sporseverler, etkinliğe evcil hayvanlarını da getirdi.
Bazı sporseverler, etkinliğe evcil hayvanlarını da getirdi.
Etkinlik Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlik Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.
ABD'de başlayan ve Türkiye'de farklı kentlerde de düzenlenen organizasyona, bugüne kadar 38 bini aşkın kişinin katıldığı ifade edildi.
ABD'de başlayan ve Türkiye'de farklı kentlerde de düzenlenen organizasyona, bugüne kadar 38 bini aşkın kişinin katıldığı ifade edildi.