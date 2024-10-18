https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/zaharovadan-nato-genel-sekreteri-ruttenin-hamas-lideri-sinvarin-oldurulmesine-iliskin-aciklamasina-1089362720.html
Zaharova’dan NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklamasına tepki
Zaharova’dan NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklamasına tepki
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklamasına tepki... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T00:34+0300
2024-10-18T00:34+0300
2024-10-18T00:33+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
mark rutte
nato
genel sekreter
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yahya sinvar
hollanda
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ‘Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin doğru çıkması durumunda endişelenmeyeceği’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Rutte’nin bir zamanlar başbakanın öldürülüp yenildiği Hollanda'nın eski başbakanı olduğunu anımsatarak, NATO Genel Sekreterine ‘afiyet olsun’ dileğinde bulundu.Zaharova, “Şaşırmadık. Gerçek şu ki Rutte, Hollanda'nın eski başbakanı. Bu ülke ‘liberal gelenekleriyle’ tanınıyor. Evet, 1672'de Hollandalılar başbakanlarını kardeşi Cornelis'le birlikte öldürdüler ve sonra yediler. Elbette bütün olarak değil. Ne sanıyordunuz? Bu Batı medeniyeti, dolayısıyla toplanan kalabalık vücudun en lezzetli kısımlarını seçerek tadıyordu. Sonra hepsi affedildi. Gördüğümüz gibi yamyamlık refleksleri hala güçlü. Afiyet olsun Mark, boğazınızda kalmasın” ifadelerini kullandı.Daha önce İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki son operasyon sırasında 3 kişinin öldürüldüğünü, ölen Filistinlilerden birinin Yahya Sinvar olma olasılığını kontrol ettiklerini açıklamıştı.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın İsrail tarafından öldürüldüğüne ilişkin bilgilerin doğru çıkması durumunda endişelenmeyeceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/pentagon-abd-sinvarin-oldurulmesi-operasyonuna-dogrudan-dahil-degil-1089362253.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, mark rutte, nato, genel sekreter, hamas, yahya sinvar, hollanda, yamyam, refleks, israil ordusu, gazze şeridi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, mark rutte, nato, genel sekreter, hamas, yahya sinvar, hollanda, yamyam, refleks, israil ordusu, gazze şeridi
Zaharova’dan NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklamasına tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ‘Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin doğru çıkması durumunda endişelenmeyeceği’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Rutte’nin bir zamanlar başbakanın öldürülüp yenildiği Hollanda'nın eski başbakanı olduğunu anımsatarak, NATO Genel Sekreterine ‘afiyet olsun’ dileğinde bulundu.
Zaharova, “Şaşırmadık. Gerçek şu ki Rutte, Hollanda'nın eski başbakanı. Bu ülke ‘liberal gelenekleriyle’ tanınıyor. Evet, 1672'de Hollandalılar başbakanlarını kardeşi Cornelis'le birlikte öldürdüler ve sonra yediler. Elbette bütün olarak değil. Ne sanıyordunuz? Bu Batı medeniyeti, dolayısıyla toplanan kalabalık vücudun en lezzetli kısımlarını seçerek tadıyordu. Sonra hepsi affedildi. Gördüğümüz gibi yamyamlık refleksleri hala güçlü. Afiyet olsun Mark, boğazınızda kalmasın” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki son operasyon sırasında 3 kişinin öldürüldüğünü, ölen Filistinlilerden birinin Yahya Sinvar olma olasılığını kontrol ettiklerini açıklamıştı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın İsrail tarafından öldürüldüğüne ilişkin bilgilerin doğru çıkması durumunda endişelenmeyeceğini dile getirmişti.