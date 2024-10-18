https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/pentagon-abd-sinvarin-oldurulmesi-operasyonuna-dogrudan-dahil-degil-1089362253.html

Pentagon: ABD, Sinvar'ın öldürülmesi operasyonuna 'doğrudan' dahil değil

Pentagon: ABD, Sinvar'ın öldürülmesi operasyonuna 'doğrudan' dahil değil

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sinvar'ın öldürülmesi operasyonuna 'doğrudan dahil olmadıklarını' açıkladı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T00:15+0300

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Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, İsrailli yetkililerce verilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü bilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.'ABD operasyona 'doğrudan' dahil değil'Ryder açıklamasında, Sinvar'ın öldürülmesi için gerçekleştirilen operasyon hakkında, "Bu bir İsrail operasyonuydu. ABD güçleri doğrudan dahil olmadı" dedi.Ryder, ABD'nin, İsrail'e rehinelerin kurtarılması ve rehineleri tutmaktan sorumlu Hamas liderlerinin bulunması için bilgi ve istihbarat katkısı sağladığını belirterek, Sinvar'ın öldürülmesini 'önemli bir gelişme ve terörle mücadele başarısı' olarak niteledi.Hamas liderinin öldürülmesinin 'ateşkes için bir fırsat sunduğunu' savunan Ryder, "Gazze'ye insani yardım ulaştırabilmek, Filistin halkının güvenlik ve istikrarının yeniden sağlandığını görebilmek için ateşkesi kesinlikle destekliyoruz" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/biden-israil-abd-ve-dunya-icin-iyi-bir-gun-1089361938.html

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abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), yahya sinvar, israil