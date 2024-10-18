https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yesilcamin-bir-donemine-damga-vuran-ismi-serpil-orumcer-pazarda-calisirken-ayagini-kirdi-zor-gunler-1089368043.html
Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran ismi Serpil Örümcer pazarda çalışırken ayağını kırdı: 'Zor günler geçiriyorum'
Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran ismi Serpil Örümcer pazarda çalışırken ayağını kırdı: 'Zor günler geçiriyorum'
Sputnik Türkiye
Bir döneme 'Bayan Bacak' olarak damga vuran ünlü sanatçı Serpil Örümcer, geçtiğimiz gün yolda yürürken düşüp bacağını kırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T08:56+0300
2024-10-18T08:56+0300
2024-10-18T08:56+0300
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1967 yılında bir şirkette sekreterlik yaparken katıldığı güzellik yarışmasında finale kalan Serpil Örümcer, bu yarışmayla şöhret basamaklarına ilk adımını attı. Henüz 15 yaşındayken yarışma sonrasında gelen şarkıcılık teklifini kabul ederek sahne hayatına başladı.Zorlu hayat mücadelesi72 yaşındaki Örümcer, uzun süredir maddi sıkıntılarla mücadele ediyor. Sanatçı, bir süre önce çektiği bir videoda, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini açıklamış ve destek talebinde bulunmuştu. Kendi resimlerini 200 TL'den satışa çıkardığını belirten Örümcer, “Bana yardımcı olursanız, imzalı resimlerimi göndermek istiyorum” diyerek destek aramıştı.'Pazarda çalışmak beni çok yoruyor'Serpil Örümcer, geçtiğimiz Şubat ayında ‘Arka Sokaklar’ dizisine üç bölüm konuk oyuncu olarak katılarak kısa bir süre oyunculuk yapma fırsatı buldu. Oyunculuk teklifleri almadığını ve setleri çok özlediğini söyleyen Örümcer, “Setlerde çalışmak beni çok mutlu etti. Yaşıma uygun anneanne rolleri ya da başka rollerde oynayabilirim. Pazarda çalışmak beni çok yoruyor, oyunculuk yaparak daha iyi şartlarda yaşayabilirim” şeklinde yapımcılara seslenmişti.
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pazar, pazar, pazar yeri, serpil örümcer, yeşilçam, yeşilçam
Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran ismi Serpil Örümcer pazarda çalışırken ayağını kırdı: 'Zor günler geçiriyorum'
Bir döneme 'Bayan Bacak' olarak damga vuran ünlü sanatçı Serpil Örümcer, geçtiğimiz gün yolda yürürken düşüp bacağını kırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Örümcer’in ayağı alçıya alındı. Ünlü sanatçı "Zaten zor günler yaşıyorum" diyerek isyan etti.
1967 yılında bir şirkette sekreterlik yaparken katıldığı güzellik yarışmasında finale kalan Serpil Örümcer, bu yarışmayla şöhret basamaklarına ilk adımını attı. Henüz 15 yaşındayken yarışma sonrasında gelen şarkıcılık teklifini kabul ederek sahne hayatına başladı.
72 yaşındaki Örümcer, uzun süredir maddi sıkıntılarla mücadele ediyor. Sanatçı, bir süre önce çektiği bir videoda, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini açıklamış ve destek talebinde bulunmuştu. Kendi resimlerini 200 TL'den satışa çıkardığını belirten Örümcer, “Bana yardımcı olursanız, imzalı resimlerimi göndermek istiyorum” diyerek destek aramıştı.
'Pazarda çalışmak beni çok yoruyor'
Serpil Örümcer, geçtiğimiz Şubat ayında ‘Arka Sokaklar’ dizisine üç bölüm konuk oyuncu olarak katılarak kısa bir süre oyunculuk yapma fırsatı buldu. Oyunculuk teklifleri almadığını ve setleri çok özlediğini söyleyen Örümcer, “Setlerde çalışmak beni çok mutlu etti. Yaşıma uygun anneanne rolleri ya da başka rollerde oynayabilirim. Pazarda çalışmak beni çok yoruyor, oyunculuk yaparak daha iyi şartlarda yaşayabilirim” şeklinde yapımcılara seslenmişti.