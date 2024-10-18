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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın paylaşımına sert tepki gösterdi. İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın fotoğrafını paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al" dedi. 'Hukuk önünde mutlaka hesap verecekler'Paylaşım sonrası tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir

19:26 18.10.2024 (güncellendi: 19:30 18.10.2024)
© AA / Fatih KurtAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA / Fatih Kurt
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabında paylaşması hakkında sert açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın paylaşımına sert tepki gösterdi.
İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın fotoğrafını paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al" dedi.

'Hukuk önünde mutlaka hesap verecekler'

Paylaşım sonrası tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:

Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

Yahya Sinwar, el líder del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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İsrail Dışişleri Bakanlığı: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü
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