https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ak-parti-sozcusu-omer-celik-katz-bir-cinayet-sebekesinin-uyesidir-1089407620.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T19:26+0300
2024-10-18T19:26+0300
2024-10-18T19:30+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın paylaşımına sert tepki gösterdi. İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın fotoğrafını paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al" dedi. 'Hukuk önünde mutlaka hesap verecekler'Paylaşım sonrası tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israil-disisleri-bakanligi-hamas-lideri-yahya-sinvar-oldu-1089356596.html
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ak parti, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil savunma bakanlığı, israel katz, recep tayyip erdoğan, yahya sinvar, filistin
ak parti, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil savunma bakanlığı, israel katz, recep tayyip erdoğan, yahya sinvar, filistin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
19:26 18.10.2024 (güncellendi: 19:30 18.10.2024)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabında paylaşması hakkında sert açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın paylaşımına sert tepki gösterdi.
İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın fotoğrafını paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al" dedi.
'Hukuk önünde mutlaka hesap verecekler'
Paylaşım sonrası tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:
Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir.