https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/saglik-bakanligindan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-1089394353.html

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: 2 hastaneyle ilgili yeni gelişme

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: 2 hastaneyle ilgili yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T15:02+0300

2024-10-18T15:02+0300

2024-10-18T15:25+0300

türkiye

bebek

yenidoğan

çete

sağlık bakanlığı

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112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar ve hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan "Yenidoğan çetesinin" bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesiyle" ilgili ilk açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayı geçen yıl mayıs ayında tespit edip Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirdiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şunlar yer aldı:2 hastanenin faaliyetleri askıya alındıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/yenidogan-cetesinin-kan-donduran-konusmalari-ortaya-cikti-mehtap-cocugu-oldur-1089299126.html

türkiye

bebek

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