https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/saglik-bakanligindan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-1089394353.html
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: 2 hastaneyle ilgili yeni gelişme
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: 2 hastaneyle ilgili yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T15:02+0300
2024-10-18T15:02+0300
2024-10-18T15:25+0300
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çete
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112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar ve hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan "Yenidoğan çetesinin" bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesiyle" ilgili ilk açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayı geçen yıl mayıs ayında tespit edip Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirdiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şunlar yer aldı:2 hastanenin faaliyetleri askıya alındıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/yenidogan-cetesinin-kan-donduran-konusmalari-ortaya-cikti-mehtap-cocugu-oldur-1089299126.html
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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: 2 hastaneyle ilgili yeni gelişme
15:02 18.10.2024 (güncellendi: 15:25 18.10.2024)
Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili ilk açıklama geldi. Öte yandan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı.
112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar ve hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan "Yenidoğan çetesinin" bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesiyle" ilgili ilk açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayı geçen yıl mayıs ayında tespit edip Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirdiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şunlar yer aldı:
"Kamuoyunda “Yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.
Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.
İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.