https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yeni-insa-edilen-yangin-istasyonunda-alarm-sistemi-gerekli-gorulmedi-cikan-yanginda-bina-kul-oldu-1089371804.html

Yeni inşa edilen yangın istasyonunda alarm sistemi gerekli görülmedi: Çıkan yangında bina kül oldu

Yeni inşa edilen yangın istasyonunda alarm sistemi gerekli görülmedi: Çıkan yangında bina kül oldu

Sputnik Türkiye

Yaklaşık bir sene önce inşa edilen yangın istasyonunda, alarm sistemi bulunmadığı için, çıkan yangın fark edilmedi. Yangının büyümesiyle istasyon ve içindeki... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T09:49+0300

2024-10-18T09:49+0300

2024-10-18T09:49+0300

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Almanya'da yeni inşa edilen bir yangın istasyonu, binada yangın alarm sistemi olmadığı için, çıkan yangında kül oldu.Uzmanlar gerekli görmediği için binaya yangın alarm sistemi kurulmadığı bildirildi. Milyonlarca euroluk hasara neden olan olayda, yerel medyaya göre yangın, Hessen'deki Stadtallendorf itfaiye istasyonunda Çarşamba sabahı erken saatlerde çıktı.Ekipman salonu ve bir düzine acil durum aracıyla birlikte yeni inşa edilen yangın istasyonu kül oldu. Yangında kimse yaralanmazken, yerel basınında yayınlanan haberlere göre, yetkililer binaya yangın alarm sistemi kurulmadığını çünkü uzmanların gerekli görmediğini söyledi.Yapılan kontrollerde yangının, lityum iyon piller ve harici bir güç bağlantısı içeren itfaiye departmanına ait bir acil durum aracında çıktığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/mugladaki-orman-yanginlariyla-ilgili-vali-akbiyiktan-aciklama-11-vatandasimizi-tahliye-ettik-1089363911.html

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avrupa, almanya, yangın, yangın söndürme, yangın istasyonu