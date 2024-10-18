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Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili Vali Akbıyık'tan açıklama: 11 vatandaşımızı tahliye ettik, mücadele zorlaştı
Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili Vali Akbıyık'tan açıklama: 11 vatandaşımızı tahliye ettik, mücadele zorlaştı
Sputnik Türkiye
Muğla'da Ortaca ve Dalaman'da çıkan orman yangını iki ilçede daha etkisini gösterdi. Orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'da devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.Dalaman ilçesindeki müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Akbıyık, bölgede dördüncü yangının çıktığını belirtti.Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'daki yangınların arasında en büyüğünün Dalaman'da yaşandığını söyleyen Vali şu açıklamada bulundu:Yangın sebebiyle 11 kişinin tahliye edildiğini açıklayan Akbıyık, tahliyelerin devam edebileceğini şu ifadelerle anlattı:Sabahın ilk ışıklarıyla 5 uçak ve 4 helikopterin, söndürme çalışmalarına katılacağı bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/mugla-ortacada-orman-yangini-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1089359546.html
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Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili Vali Akbıyık'tan açıklama: 11 vatandaşımızı tahliye ettik, mücadele zorlaştı

02:02 18.10.2024 (güncellendi: 02:16 18.10.2024)
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN-AW310547 Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla beraber 5 uçak, 4 helikopterle hava müdahalesi başlayacak.
 Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla beraber 5 uçak, 4 helikopterle hava müdahalesi başlayacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN-AW310547
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Muğla'da Ortaca ve Dalaman'da çıkan orman yangını iki ilçede daha etkisini gösterdi. Orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da yangına karşı verilen mücadelede rüzgar nedeniyle durumun zorlaştığını açıklayan Muğla Valisi Akbıyık, en büyük yangının Dalaman'da yaşandığını ifade etti.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'da devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.
Dalaman ilçesindeki müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Akbıyık, bölgede dördüncü yangının çıktığını belirtti.
Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'daki yangınların arasında en büyüğünün Dalaman'da yaşandığını söyleyen Vali şu açıklamada bulundu:

"En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var.

Yangın sebebiyle 11 kişinin tahliye edildiğini açıklayan Akbıyık, tahliyelerin devam edebileceğini şu ifadelerle anlattı:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."

Sabahın ilk ışıklarıyla 5 uçak ve 4 helikopterin, söndürme çalışmalarına katılacağı bilgisi verildi.
Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
TÜRKİYE
Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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