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Ünlü futbolcu aldatıldığını öğrendi: Dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
Ünlü futbolcu aldatıldığını öğrendi: Dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
Sputnik Türkiye
Juventus ve Bayern Münih gibi takımların radarına giren Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias, eşi Ingrid Lima tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Futbolcu Vinicius Tobias bebeği olduğu dönemde koluna 'Maite, seni seviyorum' yazılı bir dövme yaptırdı. Ancak DNA testi sonrası bebeğin başkasından olduğu ortaya çıktı.Bayern Münih ve Juventus gibi takımların radarında olan Brezilyalı oyuncu Vinicius Tobias eşinin ihanetini sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ile öğrenince bebeğinin kendinden olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırdı. Bebeğinin ilk doğumunda koluna 'Maite, seni seviyorum' yazdıran oyuncu çocuğun babası olmadığı yüzde 99 oranında tespit edildi. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası eski eşi paylaşım yaparak durumu doğruladı.Vinicius Tobias kimdir?Vinicius Tobias, 23 Şubat 2004'te doğdu. Brezilya doğumlu Tobias, futbol kariyerine Internacional'de başladı. 2022 yılında Real Madrid tarafından transfer edilen oyuncu önce Real Madrid'in Castilla takımına kiralık olarak katılmış, ardından A takımda yer alma şansı bulmuştu.
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dövme yaptırdığı bebek, vinicius tobias kimdir, ingrid lima
dövme yaptırdığı bebek, vinicius tobias kimdir, ingrid lima

Ünlü futbolcu aldatıldığını öğrendi: Dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı

20:16 18.10.2024 (güncellendi: 20:28 18.10.2024)
© Sputnik / İlya Pitalev / Multimedya arşivine gidinMoskova'da "Tatu-konventsiya" dövme festivali
Moskova'da Tatu-konventsiya dövme festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / İlya Pitalev
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Juventus ve Bayern Münih gibi takımların radarına giren Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias, eşi Ingrid Lima tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden bir fotoğraf ile fark etti. Eski eşinden olan bebeği Maite'nin adını dövme yaptıran futbolcu çocuğun kendinden olmadığını ise DNA sonucu ile öğrendi.
Futbolcu Vinicius Tobias bebeği olduğu dönemde koluna 'Maite, seni seviyorum' yazılı bir dövme yaptırdı. Ancak DNA testi sonrası bebeğin başkasından olduğu ortaya çıktı.
Bayern Münih ve Juventus gibi takımların radarında olan Brezilyalı oyuncu Vinicius Tobias eşinin ihanetini sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ile öğrenince bebeğinin kendinden olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırdı. Bebeğinin ilk doğumunda koluna 'Maite, seni seviyorum' yazdıran oyuncu çocuğun babası olmadığı yüzde 99 oranında tespit edildi. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası eski eşi paylaşım yaparak durumu doğruladı.

Vinicius Tobias kimdir?

Vinicius Tobias, 23 Şubat 2004'te doğdu. Brezilya doğumlu Tobias, futbol kariyerine Internacional'de başladı. 2022 yılında Real Madrid tarafından transfer edilen oyuncu önce Real Madrid'in Castilla takımına kiralık olarak katılmış, ardından A takımda yer alma şansı bulmuştu.
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