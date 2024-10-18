https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/unlu-futbolcu-aldatildigini-ogrendi-dovme-yaptirdigi-bebegi-baskasindan-cikti-1089408463.html

Ünlü futbolcu aldatıldığını öğrendi: Dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı

Ünlü futbolcu aldatıldığını öğrendi: Dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı

Sputnik Türkiye

Juventus ve Bayern Münih gibi takımların radarına giren Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias, eşi Ingrid Lima tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T20:16+0300

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Futbolcu Vinicius Tobias bebeği olduğu dönemde koluna 'Maite, seni seviyorum' yazılı bir dövme yaptırdı. Ancak DNA testi sonrası bebeğin başkasından olduğu ortaya çıktı.Bayern Münih ve Juventus gibi takımların radarında olan Brezilyalı oyuncu Vinicius Tobias eşinin ihanetini sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ile öğrenince bebeğinin kendinden olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırdı. Bebeğinin ilk doğumunda koluna 'Maite, seni seviyorum' yazdıran oyuncu çocuğun babası olmadığı yüzde 99 oranında tespit edildi. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası eski eşi paylaşım yaparak durumu doğruladı.Vinicius Tobias kimdir?Vinicius Tobias, 23 Şubat 2004'te doğdu. Brezilya doğumlu Tobias, futbol kariyerine Internacional'de başladı. 2022 yılında Real Madrid tarafından transfer edilen oyuncu önce Real Madrid'in Castilla takımına kiralık olarak katılmış, ardından A takımda yer alma şansı bulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-22-kisi-tutuklandi-1089407984.html

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