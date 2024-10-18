https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yahya-sinwarin-olmesi-ardindan-hamastan-aciklama--1089390704.html

Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'tan açıklama

Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'tan açıklama

Sputnik Türkiye

Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını ifade ederek, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T14:18+0300

2024-10-18T14:18+0300

2024-10-18T15:13+0300

israil- filistin çatışması

hamas

yahya sinwar

filistin

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını kaydeden Naim, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz” dedi. 'Ölümü Hamas'ı kuvvetlendiriyor'Öldürülen Hamas liderlerini sayan Naim, Hamas liderlerinin öldürülmesinin Hamas’ın popülerliğinin arttırdığının sözlerine ekledi. “Görünen o ki İsrail, liderlerimizi öldürmenin hareketimizin ve Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına geldiğine inanıyor” diyen Naim, “Hamas her defasında daha güçlü oldu ve bu liderler de gelecek nesillerin özgür Filistin yolculuğunu sürdürmeleri için bir simge haline geldi” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israil-disisleri-bakanligi-hamas-lideri-yahya-sinvar-oldu-1089356596.html

filistin

gazze

gazze şeridi

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hamas, yahya sinwar, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi