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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yahya-sinwarin-olmesi-ardindan-hamastan-aciklama--1089390704.html
Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'tan açıklama
Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'tan açıklama
Sputnik Türkiye
Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını ifade ederek, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T14:18+0300
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israil- filistin çatışması
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Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını kaydeden Naim, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz” dedi. 'Ölümü Hamas'ı kuvvetlendiriyor'Öldürülen Hamas liderlerini sayan Naim, Hamas liderlerinin öldürülmesinin Hamas’ın popülerliğinin arttırdığının sözlerine ekledi. “Görünen o ki İsrail, liderlerimizi öldürmenin hareketimizin ve Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına geldiğine inanıyor” diyen Naim, “Hamas her defasında daha güçlü oldu ve bu liderler de gelecek nesillerin özgür Filistin yolculuğunu sürdürmeleri için bir simge haline geldi” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israil-disisleri-bakanligi-hamas-lideri-yahya-sinvar-oldu-1089356596.html
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hamas, yahya sinwar, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
hamas, yahya sinwar, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'tan açıklama

14:18 18.10.2024 (güncellendi: 15:13 18.10.2024)
© AP Photo / Adel Hanaİsrail Kabine Bakanı: Gazze liderinin sayılı günleri kaldı - Yahya Sinwar
İsrail Kabine Bakanı: Gazze liderinin sayılı günleri kaldı - Yahya Sinwar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
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Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını ifade ederek, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz” dedi.
Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını kaydeden Naim, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz” dedi.

'Ölümü Hamas'ı kuvvetlendiriyor'

Öldürülen Hamas liderlerini sayan Naim, Hamas liderlerinin öldürülmesinin Hamas’ın popülerliğinin arttırdığının sözlerine ekledi.
“Görünen o ki İsrail, liderlerimizi öldürmenin hareketimizin ve Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına geldiğine inanıyor” diyen Naim, “Hamas her defasında daha güçlü oldu ve bu liderler de gelecek nesillerin özgür Filistin yolculuğunu sürdürmeleri için bir simge haline geldi” ifadesini kullandı.
Yahya Sinwar, el líder del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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İsrail Dışişleri Bakanlığı: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü
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