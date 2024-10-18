https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yahya-sinwarin-olmesi-ardindan-hamastan-aciklama--1089390704.html
Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'tan açıklama
Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'tan açıklama
Sputnik Türkiye
Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını ifade ederek, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T14:18+0300
2024-10-18T14:18+0300
2024-10-18T15:13+0300
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Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını kaydeden Naim, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz” dedi. 'Ölümü Hamas'ı kuvvetlendiriyor'Öldürülen Hamas liderlerini sayan Naim, Hamas liderlerinin öldürülmesinin Hamas’ın popülerliğinin arttırdığının sözlerine ekledi. “Görünen o ki İsrail, liderlerimizi öldürmenin hareketimizin ve Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına geldiğine inanıyor” diyen Naim, “Hamas her defasında daha güçlü oldu ve bu liderler de gelecek nesillerin özgür Filistin yolculuğunu sürdürmeleri için bir simge haline geldi” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israil-disisleri-bakanligi-hamas-lideri-yahya-sinvar-oldu-1089356596.html
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hamas, yahya sinwar, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
hamas, yahya sinwar, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'tan açıklama
14:18 18.10.2024 (güncellendi: 15:13 18.10.2024)
Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını ifade ederek, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz” dedi.
Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını kaydeden Naim, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz” dedi.
'Ölümü Hamas'ı kuvvetlendiriyor'
Öldürülen Hamas liderlerini sayan Naim, Hamas liderlerinin öldürülmesinin Hamas’ın popülerliğinin arttırdığının sözlerine ekledi.
“Görünen o ki İsrail, liderlerimizi öldürmenin hareketimizin ve Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına geldiğine inanıyor” diyen Naim, “Hamas her defasında daha güçlü oldu ve bu liderler de gelecek nesillerin özgür Filistin yolculuğunu sürdürmeleri için bir simge haline geldi” ifadesini kullandı.