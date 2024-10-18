https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/vural-celikin-videosu-ortaya-cikti-yalnizlik-kotu-sey-1089399893.html
Vural Çelik'in videosu ortaya çıktı: 'Yalnızlık kötü şey'
Vural Çelik'in videosu ortaya çıktı: 'Yalnızlık kötü şey'
Sputnik Türkiye
51 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik'in "Yalnızlık kötü şey" dediği videosu ortaya çıktı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T16:50+0300
2024-10-18T16:50+0300
2024-10-18T16:50+0300
yaşam
vural çelik
yalnızlık
oyuncu
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Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı yalnız videosu ise yeniden gündem oldu. Çelik videoda karşısında duran boş sandalyeyi gösteriyor ve 'Hayatta zengin fakir ol ama, yalnız olmak kötü şey' diyor.Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu.Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/vural-celik-neden-oldu-hayatini-kaybeden-oyuncu-vural-celikin-son-paylasimi-dikkat-cekti-1089371170.html
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vural çelik, yalnızlık, oyuncu
vural çelik, yalnızlık, oyuncu
Vural Çelik'in videosu ortaya çıktı: 'Yalnızlık kötü şey'
51 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik'in "Yalnızlık kötü şey" dediği videosu ortaya çıktı.
Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı yalnız videosu ise yeniden gündem oldu. Çelik videoda karşısında duran boş sandalyeyi gösteriyor ve 'Hayatta zengin fakir ol ama, yalnız olmak kötü şey' diyor.
Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu.
Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.