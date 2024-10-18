https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/vural-celikin-cenaze-detaylari-kesinlesti-1089383281.html

Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti

Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Vural Çelik’in vefatının ardından cenaze töreni merak konusu olurken, yapımcı Birol Güven, sosyal medya hesabından cenaze süreciyle ilgili... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

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Birol Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk paylaşımda, “Sevgili Vural Çelik’in cenazesini yarın (19 Ekim) öğle namazında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırmak istiyoruz ancak işlemler tamamlanmadığı için henüz netleştiremedik. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağım. Ama bugüne yetişmeyeceği kesin” ifadelerine yer verdi.Cenaze töreni kesinleştiBir süre sonra ikinci bir açıklama yapan Birol Güven, Vural Çelik'in cenaze töreninin detaylarının netleştiğini duyurdu. Güven, “Vural Çelik’in cenaze detayları kesinleşti. Yarın (19 Ekim) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, Kilyos Mezarlığı’nda defnedilecektir” dedi.Vural Çelik’in hastaneden son paylaşımıVural Çelik, vefatından iki gün önce hastaneden yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Şu hastaneye geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar arabam, yatım, villam olmuştu,” diyerek esprili bir dille sağlık durumu hakkında konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/vural-celik-neden-oldu-hayatini-kaybeden-oyuncu-vural-celikin-son-paylasimi-dikkat-cekti-1089371170.html

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