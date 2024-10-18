https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/nato-ukraynanin-gidisati-pek-ic-acici-degil--1089362205.html

NATO: Ukrayna'nın gidişatı pek iç açıcı değil

NATO: Ukrayna'nın gidişatı pek iç açıcı değil

Sputnik Türkiye

İsmi verilmeyen bir NATO yetkilisi, Ukrayna'nın gidişatının iyi olmadığını söyleyerek, Rusya'nın istikrarlı başarılarının endişeleri arttırdığını ifade etti. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T01:19+0300

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2024-10-18T01:19+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

nato

kursk

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İsmi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, Rusya'nın başarıları karşısında Ukrayna'nın durumunun iç açıcı olmadığını, bu durumun devam edeceğinden endişe duyduğunu söyledi.Washington Post gazetesi, Rus güçlerinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ve Ukrayna ordusunu Kursk Bölgesi'nin dışına ittiğini belirtti. Yekiliye göre, bu durum Moskova'nın ilerlemeye devam edeceğine dair endişeleri arttırıyor.Ayrıca haberde, NATO yetkilisinin ‘’ 'İyimserlik', mevcut durumu tanımlamak için kullanacağım bir kelime değil" ifadeleri yer aldı.Daha önce de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusu için durumun tüm cephe hattı boyunca zor olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/peskov-zelenskiy-natonun-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-dahil-olmasini-istiyor-1089357423.html

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