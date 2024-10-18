https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/nato-ukraynanin-gidisati-pek-ic-acici-degil--1089362205.html
NATO: Ukrayna'nın gidişatı pek iç açıcı değil
NATO: Ukrayna'nın gidişatı pek iç açıcı değil
Sputnik Türkiye
İsmi verilmeyen bir NATO yetkilisi, Ukrayna'nın gidişatının iyi olmadığını söyleyerek, Rusya'nın istikrarlı başarılarının endişeleri arttırdığını ifade etti. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T01:19+0300
2024-10-18T01:19+0300
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İsmi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, Rusya'nın başarıları karşısında Ukrayna'nın durumunun iç açıcı olmadığını, bu durumun devam edeceğinden endişe duyduğunu söyledi.Washington Post gazetesi, Rus güçlerinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ve Ukrayna ordusunu Kursk Bölgesi'nin dışına ittiğini belirtti. Yekiliye göre, bu durum Moskova'nın ilerlemeye devam edeceğine dair endişeleri arttırıyor.Ayrıca haberde, NATO yetkilisinin ‘’ 'İyimserlik', mevcut durumu tanımlamak için kullanacağım bir kelime değil" ifadeleri yer aldı.Daha önce de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusu için durumun tüm cephe hattı boyunca zor olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/peskov-zelenskiy-natonun-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-dahil-olmasini-istiyor-1089357423.html
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rusya, ukrayna, nato, kursk
rusya, ukrayna, nato, kursk
NATO: Ukrayna'nın gidişatı pek iç açıcı değil
İsmi verilmeyen bir NATO yetkilisi, Ukrayna'nın gidişatının iyi olmadığını söyleyerek, Rusya'nın istikrarlı başarılarının endişeleri arttırdığını ifade etti.
İsmi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, Rusya'nın başarıları karşısında Ukrayna'nın durumunun iç açıcı olmadığını, bu durumun devam edeceğinden endişe duyduğunu söyledi.
Washington Post gazetesi, Rus güçlerinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ve Ukrayna ordusunu Kursk Bölgesi'nin dışına ittiğini belirtti. Yekiliye göre, bu durum Moskova'nın ilerlemeye devam edeceğine dair endişeleri arttırıyor.
Ayrıca haberde, NATO yetkilisinin ‘’ 'İyimserlik', mevcut durumu tanımlamak için kullanacağım bir kelime değil" ifadeleri yer aldı.
Daha önce de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusu için durumun tüm cephe hattı boyunca zor olduğunu söylemişti.