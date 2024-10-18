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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/nato-ukraynanin-gidisati-pek-ic-acici-degil--1089362205.html
NATO: Ukrayna'nın gidişatı pek iç açıcı değil
NATO: Ukrayna'nın gidişatı pek iç açıcı değil
Sputnik Türkiye
İsmi verilmeyen bir NATO yetkilisi, Ukrayna'nın gidişatının iyi olmadığını söyleyerek, Rusya'nın istikrarlı başarılarının endişeleri arttırdığını ifade etti. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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İsmi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, Rusya'nın başarıları karşısında Ukrayna'nın durumunun iç açıcı olmadığını, bu durumun devam edeceğinden endişe duyduğunu söyledi.Washington Post gazetesi, Rus güçlerinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ve Ukrayna ordusunu Kursk Bölgesi'nin dışına ittiğini belirtti. Yekiliye göre, bu durum Moskova'nın ilerlemeye devam edeceğine dair endişeleri arttırıyor.Ayrıca haberde, NATO yetkilisinin ‘’ 'İyimserlik', mevcut durumu tanımlamak için kullanacağım bir kelime değil" ifadeleri yer aldı.Daha önce de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusu için durumun tüm cephe hattı boyunca zor olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/peskov-zelenskiy-natonun-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-dahil-olmasini-istiyor-1089357423.html
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rusya, ukrayna, nato, kursk
rusya, ukrayna, nato, kursk

NATO: Ukrayna'nın gidişatı pek iç açıcı değil

01:19 18.10.2024
© Sputnik / Алексей ВитвицкийNATO protesto Brüksel
NATO protesto Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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İsmi verilmeyen bir NATO yetkilisi, Ukrayna'nın gidişatının iyi olmadığını söyleyerek, Rusya'nın istikrarlı başarılarının endişeleri arttırdığını ifade etti.
İsmi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, Rusya'nın başarıları karşısında Ukrayna'nın durumunun iç açıcı olmadığını, bu durumun devam edeceğinden endişe duyduğunu söyledi.
Washington Post gazetesi, Rus güçlerinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ve Ukrayna ordusunu Kursk Bölgesi'nin dışına ittiğini belirtti. Yekiliye göre, bu durum Moskova'nın ilerlemeye devam edeceğine dair endişeleri arttırıyor.
Ayrıca haberde, NATO yetkilisinin ‘’ 'İyimserlik', mevcut durumu tanımlamak için kullanacağım bir kelime değil" ifadeleri yer aldı.
Daha önce de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusu için durumun tüm cephe hattı boyunca zor olduğunu söylemişti.
Президент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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Peskov: Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan dahil olmasını istiyor
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