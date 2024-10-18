https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/torun-centera-aykiri-yapilasma-muhru-1089406208.html

Torun Center'a 'aykırı yapılaşma' mührü

Torun Center'a 'aykırı yapılaşma' mührü

Sputnik Türkiye

Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T18:22+0300

2024-10-18T18:22+0300

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türkiye

torunlar center davası

mühür

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İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi.Mühürlenme nedeni olarak ise çeşitli haber sitelerinde iskan sonrası bağımsız bölüm duvarlarının kırılarak birleştirildiği ve kolonların kesilmesi öne sürülmüştü. Ancak belediye kaynakları, mühürlenmenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Belediye kaynakları Torun Center'ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu için mühürlendiğini belirtti.İnşaatı sırasında 10 işçi ölmüştüTorun Center inşaatının içinde bulunan şantiye asansörü, 2014 yılında içindeki işçilerle birlikte 33. kattan zemine çakılmış, kazada 10 işçi yaşamını yitirmişti.

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torunlar center davası, mühür, mühür, şişli belediyesi