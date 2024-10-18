https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/torun-centera-aykiri-yapilasma-muhru-1089406208.html
Torun Center'a 'aykırı yapılaşma' mührü
Torun Center'a 'aykırı yapılaşma' mührü
Sputnik Türkiye
Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T18:22+0300
2024-10-18T18:22+0300
2024-10-18T18:25+0300
türkiye
torunlar center davası
mühür
mühür
şişli belediyesi
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İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi.Mühürlenme nedeni olarak ise çeşitli haber sitelerinde iskan sonrası bağımsız bölüm duvarlarının kırılarak birleştirildiği ve kolonların kesilmesi öne sürülmüştü. Ancak belediye kaynakları, mühürlenmenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Belediye kaynakları Torun Center'ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu için mühürlendiğini belirtti.İnşaatı sırasında 10 işçi ölmüştüTorun Center inşaatının içinde bulunan şantiye asansörü, 2014 yılında içindeki işçilerle birlikte 33. kattan zemine çakılmış, kazada 10 işçi yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/sahan-gokbakarin-villasi-muhurlendi-yikim-calismasi-baslayacak-1088016138.html
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torunlar center davası, mühür, mühür, şişli belediyesi
torunlar center davası, mühür, mühür, şişli belediyesi
Torun Center'a 'aykırı yapılaşma' mührü
18:22 18.10.2024 (güncellendi: 18:25 18.10.2024)
Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi.
İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi.
Mühürlenme nedeni olarak ise çeşitli haber sitelerinde iskan sonrası bağımsız bölüm duvarlarının kırılarak birleştirildiği ve kolonların kesilmesi öne sürülmüştü. Ancak belediye kaynakları, mühürlenmenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Belediye kaynakları Torun Center'ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu için mühürlendiğini belirtti.
İnşaatı sırasında 10 işçi ölmüştü
Torun Center inşaatının içinde bulunan şantiye asansörü, 2014 yılında içindeki işçilerle birlikte 33. kattan zemine çakılmış, kazada 10 işçi yaşamını yitirmişti.