https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/teror-ihbar-odulleri-yukseltildi-kirmizi-listedekiler-icin-odul-20-milyon-liraya-cikti-1089401544.html

Terör ihbar ödülleri yükseltildi: Kırmızı listedekiler için ödül 20 milyon liraya çıktı

Terör ihbar ödülleri yükseltildi: Kırmızı listedekiler için ödül 20 milyon liraya çıktı

Sputnik Türkiye

Terörden arananlar listesinde' yer alanlara yönelik ihbarda bulunanlar için verilen ödül tutarını artırıldı. Kırmızı Listedeki her bir terörist için belirlenen... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T17:08+0300

2024-10-18T17:08+0300

2024-10-18T17:08+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

terör listesi

terör örgütü listesi

aranan teröristler listesi

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İçişleri Bakanlığı, 'Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik' kapsamında verilebilecek para ödüllerinde güncellemeye gitti.Güncelleme kapsamında ödüller arttırıldı. Kırmızı Listede yer alan terörist için ödül 20 milyon liraya çıkarıldı. Değişiklikler çerçevesinde; Kırmızı Listede yer alan bir teröristi ihbar etmenin ödülü 10 milyon liradan 20 milyon liraya, Turuncu Liste 1 milyon liradan 8 milyon liraya, Gri Liste 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi.Mavi ve Yeşil Liste kaldırıldı Sarı Liste eklendiİçişleri Bakanlığı daha önce Terör listesinde aranan kişileri 5 renk ile kategorize etmişti. Son yapılan değişiklikle beraber Mavi ve Yeşil Liste kaldırılırken Sarı liste eklendi. Sarı Listede aranan bir terörist için ödül miktarı 4 milyon lira olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yerlikaya-kirmizi-kategorili-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1088107132.html

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içişleri bakanlığı, terör listesi, terör örgütü listesi, aranan teröristler listesi