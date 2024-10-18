https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/sinvarin-oldurulmesinden-sonra-hamasin-basina-mesal-gecti-1089370460.html
Sinvar’ın öldürülmesinden sonra Hamas’ın başına Meşal geçti
Sinvar’ın öldürülmesinden sonra Hamas’ın başına Meşal geçti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı Gazze’deki evinde öldürmesinin ardından örgütün başına yurtdışı temsilcisi Halid Meşal’in getirildiği... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T09:31+0300
2024-10-18T09:31+0300
2024-10-18T09:40+0300
israil- filistin çatışması
filistin
gazze şeridi
hamas
yahya sinvar
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israil
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israil dışişleri bakanlığı
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Lübnanlı haber portalı LBCI’nın aktardığına göre, İsrail ordusu tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar’ın yerini Halid Meşal aldı.Halid Meşal’in hareketin başkan vekilliği görevini üstlendiği ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerinde yer alan kilit taraflarla tüm iletişimden sorumlu olduğu ifade edildi.Kaynaklar, “Hamas yönetiminin Türk, Katarlı ve Mısırlı yetkilileri Sinvar'ın Tel el Sultan operasyonu sonucunda öldüğü konusunda bilgilendirdiğini ve öldürülmesinin ardından esir değişimi ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakerelerin giderek zorlaşacağını vurguladığını” aktardı.Daha önce İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.Halit Meşal kimdir?Halit Meşal, 1956 yılında Batı Şeria’nın Ramallah yakınlarındaki Silvad kasabasında doğdu. Ancak İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi üzerine ailesiyle birlikte Kuveyt’e göç etti ve gençlik yıllarını orada geçirdi. Kuveyt Üniversitesi’nde fizik eğitimi aldı. Üniversite yıllarında Filistinli İslamcı hareketlerle bağlantı kurdu ve Müslüman Kardeşler'in Filistin koluna katıldı. 1987 yılında Hamas'ın kurulmasıyla birlikte, Halit Meşal hareketin önemli isimlerinden biri haline geldi. Hamas'ın askeri değil, siyasi kanadında aktif olarak yer aldı. Özellikle Hamas’ın dış politikasını yürütme konusunda önemli rol oynadı ve hareketin dış ilişkiler sorumlusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/netanyahu-savas-bitmedi-1089358137.html
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filistin, gazze şeridi, hamas, yahya sinvar, halid meşal, israil, israil ordusu, israil dışişleri bakanlığı, israil-filistin, israil-filistin sorunu
filistin, gazze şeridi, hamas, yahya sinvar, halid meşal, israil, israil ordusu, israil dışişleri bakanlığı, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Sinvar’ın öldürülmesinden sonra Hamas’ın başına Meşal geçti
09:31 18.10.2024 (güncellendi: 09:40 18.10.2024)
İsrail ordusunun Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı Gazze’deki evinde öldürmesinin ardından örgütün başına yurtdışı temsilcisi Halid Meşal’in getirildiği belirtildi.
Lübnanlı haber portalı LBCI’nın aktardığına göre, İsrail ordusu tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar’ın yerini Halid Meşal aldı.
Halid Meşal’in hareketin başkan vekilliği görevini üstlendiği ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerinde yer alan kilit taraflarla tüm iletişimden sorumlu olduğu ifade edildi.
Kaynaklar, “Hamas yönetiminin Türk, Katarlı ve Mısırlı yetkilileri Sinvar'ın Tel el Sultan operasyonu sonucunda öldüğü konusunda bilgilendirdiğini ve öldürülmesinin ardından esir değişimi ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakerelerin giderek zorlaşacağını vurguladığını” aktardı.
Daha önce İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Halit Meşal, 1956 yılında Batı Şeria’nın Ramallah yakınlarındaki Silvad kasabasında doğdu. Ancak İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi üzerine ailesiyle birlikte Kuveyt’e göç etti ve gençlik yıllarını orada geçirdi. Kuveyt Üniversitesi’nde fizik eğitimi aldı. Üniversite yıllarında Filistinli İslamcı hareketlerle bağlantı kurdu ve Müslüman Kardeşler'in Filistin koluna katıldı. 1987 yılında Hamas'ın kurulmasıyla birlikte, Halit Meşal hareketin önemli isimlerinden biri haline geldi. Hamas'ın askeri değil, siyasi kanadında aktif olarak yer aldı. Özellikle Hamas’ın dış politikasını yürütme konusunda önemli rol oynadı ve hareketin dış ilişkiler sorumlusu oldu.