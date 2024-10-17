https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/netanyahu-savas-bitmedi-1089358137.html
Netanyahu: Savaş bitmedi
Netanyahu: Savaş bitmedi
Sputnik Türkiye
İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklamasında bulunmasının ardından Başbakan Binyamin Netahyahu, Gazze Şeridi'ne... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T21:30+0300
2024-10-17T21:30+0300
2024-10-17T21:30+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
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gazze şeridi
benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine yönelik Tel Aviv makamlarından gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın 'artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini' ileri sürdü.Netanyahu, "Savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.Gazze'deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/gazze-seridinde-ailesinden-hayatta-kalan-tek-kisi-olan-iki-yasindaki-kiz-cocugu-enkazdan-kurtarildi-1089355045.html
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gazze
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, filistin, hamas, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, yahya sinvar
Netanyahu: Savaş bitmedi
İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklamasında bulunmasının ardından Başbakan Binyamin Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini yineledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine yönelik Tel Aviv makamlarından gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.
Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın 'artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini' ileri sürdü.
Netanyahu, "Savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.
Gazze'deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.