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RTÜK'ten gündüz kuşağı programları için kararlar
RTÜK'ten gündüz kuşağı programları için kararlar
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programları için "Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri" belirledi. Soruşturmanın gizliliği... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T12:55+0300
2024-10-18T12:55+0300
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rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
program
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen vatandaş şikayetlerinin ardından çalışma başlatan Üst Kurul, hazırlanan Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri'ni oy birliğiyle kabul etti.Kabul edilen ilke kararlarına göre, özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesi doğrultusunda kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar kesinlikle yayınlanmayacak. Katılımcılar, kendilerinin ya da üçüncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin konularda beyanda bulunmaya zorlanmayacak. Program sunucusu ve program konuğu uzmanlar ile stüdyo konuklarının yorum ve ifadeleriyle katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulamalarına müsaade edilmeyecek.Kuşak programında kullanılan yorum ve ifadeler ile seçilecek program içeriği toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmayacak, toplumsal yaşam alanı içerisinde sergilenemeyecek söz ve davranışlara izin verilmeyecek.Argo kullanımına izin verilmeyecekEditoryal sorumluluk kapsamında, yayının canlı ya da bant yayını olması fark etmeksizin, teknik imkanlar da kullanılarak Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına izin verilmeyecek.Kuşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler stüdyoya ya da canlı bağlantıya hiçbir surette konuk olarak alınmayacak. Konusu itibarıyla bu kitleye yönelik yayınlarda, istismarlara yol açabilecek konuşmalardan, suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelerden kaçınılacak.Şiddet unsuru taşıyan konuların işlenmemesine özen gösterilecekCinsel istismar gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı yayın yapılmayacak. Kuşak programında kadına yönelik şiddeti teşvik eden veya kanıksatan, kadınları istismar eden içerikler ile editoryal sorumluluk gereği, program konuklarının veya katılımcılarının da bu anlama gelen yorum ve ifadelerine müsaade edilmeyecek. Bu çerçevede, Üst Kurul tarafından açıklanan "Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler"e aykırı yayın yapılamayacak.Kuşak programında şiddet unsuru taşıyan konuların işlenmemesine özen gösterilecek. Şiddet unsurunun yer aldığı konular, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı, saldırgan davranış ve tutumları öğretici, şiddete karşı duyarsızlaştırıcı ve şiddeti normalleştirici şekilde sunulmayacak.Soruşturması tamamlanmayan olaylar programlara konu edilemeyecekSoruşturmanın gizliliği kapsamında, soruşturma aşaması henüz tamamlanmamış olaylar kuşak programlarına konu edilmeyecek.Lekelenmeme hakkı olarak da nitelendirilen kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasını sağlamak adına kuşak programlarında aynı konuya tekraren yer verilmemesine özen gösterilecek.Kararlara uymayan programlara ağır yaptırımToplum nezdinde suçun ve suçluluğun kanıksanması, gayrimeşru ve çarpık ilişkilerin sıradanlaştırılması gibi sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen RTÜK, ilke kararlarının uygulanıp uygulanmadığını sıkı takibe alacak.Kararlara uymayan programlara ağır yaptırımlar uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-on-otopsi-raporundan-ilk-bilgiler-geldi-1089280748.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), program
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), program

RTÜK'ten gündüz kuşağı programları için kararlar

12:55 18.10.2024
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Fotoğraf
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programları için "Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri" belirledi. Soruşturmanın gizliliği kapsamında, soruşturma aşaması henüz tamamlanmamış olaylar kuşak programlarına konu edilmeyecek.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen vatandaş şikayetlerinin ardından çalışma başlatan Üst Kurul, hazırlanan Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri'ni oy birliğiyle kabul etti.
Kabul edilen ilke kararlarına göre, özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesi doğrultusunda kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar kesinlikle yayınlanmayacak. Katılımcılar, kendilerinin ya da üçüncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin konularda beyanda bulunmaya zorlanmayacak. Program sunucusu ve program konuğu uzmanlar ile stüdyo konuklarının yorum ve ifadeleriyle katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulamalarına müsaade edilmeyecek.
Kuşak programında kullanılan yorum ve ifadeler ile seçilecek program içeriği toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmayacak, toplumsal yaşam alanı içerisinde sergilenemeyecek söz ve davranışlara izin verilmeyecek.

Argo kullanımına izin verilmeyecek

Editoryal sorumluluk kapsamında, yayının canlı ya da bant yayını olması fark etmeksizin, teknik imkanlar da kullanılarak Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına izin verilmeyecek.
Kuşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler stüdyoya ya da canlı bağlantıya hiçbir surette konuk olarak alınmayacak. Konusu itibarıyla bu kitleye yönelik yayınlarda, istismarlara yol açabilecek konuşmalardan, suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelerden kaçınılacak.

Şiddet unsuru taşıyan konuların işlenmemesine özen gösterilecek

Cinsel istismar gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı yayın yapılmayacak. Kuşak programında kadına yönelik şiddeti teşvik eden veya kanıksatan, kadınları istismar eden içerikler ile editoryal sorumluluk gereği, program konuklarının veya katılımcılarının da bu anlama gelen yorum ve ifadelerine müsaade edilmeyecek. Bu çerçevede, Üst Kurul tarafından açıklanan "Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler"e aykırı yayın yapılamayacak.
Kuşak programında şiddet unsuru taşıyan konuların işlenmemesine özen gösterilecek. Şiddet unsurunun yer aldığı konular, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı, saldırgan davranış ve tutumları öğretici, şiddete karşı duyarsızlaştırıcı ve şiddeti normalleştirici şekilde sunulmayacak.

Soruşturması tamamlanmayan olaylar programlara konu edilemeyecek

Soruşturmanın gizliliği kapsamında, soruşturma aşaması henüz tamamlanmamış olaylar kuşak programlarına konu edilmeyecek.
Lekelenmeme hakkı olarak da nitelendirilen kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasını sağlamak adına kuşak programlarında aynı konuya tekraren yer verilmemesine özen gösterilecek.

Kararlara uymayan programlara ağır yaptırım

Toplum nezdinde suçun ve suçluluğun kanıksanması, gayrimeşru ve çarpık ilişkilerin sıradanlaştırılması gibi sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen RTÜK, ilke kararlarının uygulanıp uygulanmadığını sıkı takibe alacak.
Kararlara uymayan programlara ağır yaptırımlar uygulanacak.
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