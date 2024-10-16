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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan ilk bilgiler geldi
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan ilk bilgiler geldi
Sputnik Türkiye
Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:54+0300
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığ'ına getirildi. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporuRojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan ilk bilgiler de ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre, Rojin'in cesedinin uzun süre suda kaldığı anlaşıldı. Sabah'ın haberine göre, Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği ve her hangi bir darba maruz kalmadığı anlaşıldı. Öte yandan CNN Türk'te ön otopsi raporunda ateşli silah izine rastlanılmadığı aktarıldı. Rojin'in kesim ölüm nedeni ise henüz netleşmedi.Ne olmuştu?Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cansız bedeni, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.Kabaiş'in cansız bedenini görerek ekiplere haber veren Mehmet Emin Anka, sahilde yürüdüğü sırada cenazeyi fark ettiğini söylemişti.Anka, "Saat 10.00'da geldim buraya bahçeyi sulamak için. Sonra bekçi arkadaşla sahile indik. Bekçi basketbol potasının demirini düzeltirken ben kıyıya doğru geldim. Kıyıya baktığımda ceset gibi bir şey vardı. Bekçi arkadaşa gösterdim. O da ceset olduğunu söyledi. Sonra jandarmaya haber verdik, görevliler geldi" diye konuşmuştu.Site bekçisi Oktay Aycan da "Sitede çalışan Mehmet Emin Anka sulama yapıyordu. Elini yıkayacağını söyledi. Bu sırada kıyıda ceset gibi bir şey olduğunu söyledi. Baktığımızda ceset olduğunu anlayınca jandarmayı aradık" bilgisini vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/universite-ogrencisi-rojin-kabais-son-yolculuguna-ugurlandi-1089276532.html
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan ilk bilgiler geldi

10:54 16.10.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965
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Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin'in ön otopsi raporundan ilk bilgiler geldi. Rojin'in ön otopsi raporunda darp ve ateşli silah izine rastlanmadığı aktarıldı. Kesin ölüm nedeni ise henüz netleşmedi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığ'ına getirildi. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan ilk bilgiler de ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre, Rojin'in cesedinin uzun süre suda kaldığı anlaşıldı. Sabah'ın haberine göre, Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği ve her hangi bir darba maruz kalmadığı anlaşıldı. Öte yandan CNN Türk'te ön otopsi raporunda ateşli silah izine rastlanılmadığı aktarıldı. Rojin'in kesim ölüm nedeni ise henüz netleşmedi.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cansız bedeni, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.
Kabaiş'in cansız bedenini görerek ekiplere haber veren Mehmet Emin Anka, sahilde yürüdüğü sırada cenazeyi fark ettiğini söylemişti.
Anka, "Saat 10.00'da geldim buraya bahçeyi sulamak için. Sonra bekçi arkadaşla sahile indik. Bekçi basketbol potasının demirini düzeltirken ben kıyıya doğru geldim. Kıyıya baktığımda ceset gibi bir şey vardı. Bekçi arkadaşa gösterdim. O da ceset olduğunu söyledi. Sonra jandarmaya haber verdik, görevliler geldi" diye konuşmuştu.
Site bekçisi Oktay Aycan da "Sitede çalışan Mehmet Emin Anka sulama yapıyordu. Elini yıkayacağını söyledi. Bu sırada kıyıda ceset gibi bir şey olduğunu söyledi. Baktığımızda ceset olduğunu anlayınca jandarmayı aradık" bilgisini vermişti.
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı
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