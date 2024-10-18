https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kredi-kartinda-yeni-kriz-limit-artirmada-zorluk-basladi-uzmani-yapilmasi-gerekenleri-tek-tek-1089366712.html

Kredi kartında yeni kriz: Limit artırmada zorluk başladı, uzmanı yapılması gerekenleri tek tek açıkladı

Kredi kartında yeni kriz: Limit artırmada zorluk başladı, uzmanı yapılması gerekenleri tek tek açıkladı

Sputnik Türkiye

100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından alınması planlanan 750 TL’lik savunma sanayii katkı payı, 2025 yılına ertelendi. Bu erteleme kararı sonrası, limitlerini... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T07:58+0300

2024-10-18T07:58+0300

2024-10-18T07:58+0300

kredi kartı

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Geçtiğimiz haftalarda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen düzenlemeyle, 100 bin TL üzeri kredi kartı limitlerine uygulanacak 750 TL'lik savunma sanayii kesintisi ertelenmişti. Kararın ardından, daha önce bu kesintiden kaçınmak için kart limitlerini düşüren birçok kişi, bankalara başvurarak limitlerini yeniden artırmak istedi. Ancak, kredi kartı limit güncellemeleri için gelir beyanı ve kredi notu gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor ve bu süreçte bazı kullanıcılar sorun yaşamaya başladı.Limit artırma i̇çin gelir beyanı şartBankalar, kredi kartı limitlerini artırırken kullanıcıların gelir durumunu, kredi notunu ve ödeme geçmişini değerlendiriyor. Milliyet'e konuşan yeminli mali müşavir ve ekonomist muhammet bayram’a göre, savunma sanayii kesintisinden kaçınmak için limitlerini düşürenler, şimdi yeniden artırmak istediklerinde çeşitli engellerle karşılaşıyorlar. Bayram, “Birçok kişi limitlerini eski seviyelerine çıkarmak istediklerinde bunu başaramayacaklar çünkü bankalar gelir beyanı talep ediyor ve bu verilerin doğruluğu çok önemli,” şeklinde açıklamalarda bulundu.Gelir beyanı doğru yapılmalıLimit artırma sürecinde, kişilerin bankaya tam ve doğru gelir beyanı sunmaları gerektiği vurgulanıyor. Bayram, mobil bankacılık üzerinden kolaylıkla yapılan limit artırma ve azaltma işlemlerinin, şu anda savunma sanayii katkı payından kaçınanlar için daha zor bir hale geldiğini belirtti. Kişilerin, fiziken bankalara giderek süreci hızlandırmalarının avantaj sağlayacağını da ekledi.Bayram, gelecekte kredi kartları veya başka harcama kalemleri üzerinden savunma sanayii için yeni fonların oluşturulabileceğini ve halihazırda bazı fonların bu amaçla kullanılacağını öngörüyor. Örneğin, lüks tüketim ve tapu işlemleri üzerinden alınan mevcut fonların savunma sanayiine aktarılabileceği ve böylece kişilere ek yük getirilmeden kaynak sağlanabileceği dile getiriliyor.Kişiler ne yapmalı?Peki, kredi kartı limitinizi artırmak için neler yapmanız gerekiyor?Kredi kartı limiti nedir ve nasıl belirlenir?Kredi kartı limiti, bankanın size sunduğu harcama sınırıdır. Bu limit, kullanıcıların gelir durumu, kredi notu ve kredi geçmişine göre belirlenir. İlk kredi kartı aldığınızda limitiniz genellikle düşük olabilir, ancak düzenli kullanımla birlikte limit artırma talebinde bulunabilirsiniz.Kredi kartı limiti artırmak i̇çin neler gerekli?Kredi kartı limit artırma talepleri, bankaların belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilir. İşte limit artırmak için dikkat etmeniz gereken temel faktörler:Kredi kartı limiti nasıl artırılır? Kredi kartı limitinizi artırmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:Mobil ve i̇nternet bankacılığı üzerinden kredi kartı limiti artırmaBirçok banka, mobil ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden kredi kartı limit artırma taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde alır. Uygulama üzerinden limit artırma menüsüne girip gelir bilginizi güncelledikten sonra limit artırma talebinde bulunabilirsiniz. Talebiniz bankanın sisteminde değerlendirilerek kısa sürede size sonuç bildirilecektir.Limit artırma talebiniz neden reddedilebilir?Bankaların kredi kartı limit artırma taleplerini reddetmesinin birkaç yaygın nedeni vardır:Kredi kartı limitinizi artırırken dikkat etmeniz gerekenlerLimit artırma talebinde bulunmadan önce, kredi kartı kullanım alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Daha yüksek limitler, daha fazla harcama anlamına gelebilir, bu da borç yükünüzü artırabilir. Kredi kartı limitinizi artırırken, borçlanma kapasitenizi kontrol altında tutmak için bilinçli kararlar almanız önemlidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kalici-yaz-saati-uygulamasi-okul-saatleri-okul-saatleri-mi-degisti-okul-saatleri-istanbul-ders-1089366189.html

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