Kredi kartında yeni kriz: Limit artırmada zorluk başladı, uzmanı yapılması gerekenleri tek tek açıkladı
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100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından alınması planlanan 750 TL’lik savunma sanayii katkı payı, 2025 yılına ertelendi. Bu erteleme kararı sonrası, limitlerini düşüren birçok kişilerin yeniden kredi kartı limitlerini artırmak için bankalara başvuruda bulundu. Ancak kredi kartı limitlerini artırmak isteyenlerin zorluklarla karşılaştığı bildiriliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen düzenlemeyle, 100 bin TL üzeri kredi kartı limitlerine uygulanacak 750 TL'lik savunma sanayii kesintisi ertelenmişti.
Kararın ardından, daha önce bu kesintiden kaçınmak için kart limitlerini düşüren birçok kişi, bankalara başvurarak limitlerini yeniden artırmak istedi. Ancak, kredi kartı limit güncellemeleri için gelir beyanı ve kredi notu gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor ve bu süreçte bazı kullanıcılar sorun yaşamaya başladı.
Limit artırma i̇çin gelir beyanı şart
Bankalar, kredi kartı limitlerini artırırken kullanıcıların gelir durumunu, kredi notunu ve ödeme geçmişini değerlendiriyor. Milliyet'e konuşan yeminli mali müşavir ve ekonomist muhammet bayram’a göre, savunma sanayii kesintisinden kaçınmak için limitlerini düşürenler, şimdi yeniden artırmak istediklerinde çeşitli engellerle karşılaşıyorlar. Bayram, “Birçok kişi limitlerini eski seviyelerine çıkarmak istediklerinde bunu başaramayacaklar çünkü bankalar gelir beyanı talep ediyor ve bu verilerin doğruluğu çok önemli,” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Gelir beyanı doğru yapılmalı
Limit artırma sürecinde, kişilerin bankaya tam ve doğru gelir beyanı sunmaları gerektiği vurgulanıyor. Bayram, mobil bankacılık üzerinden kolaylıkla yapılan limit artırma ve azaltma işlemlerinin, şu anda savunma sanayii katkı payından kaçınanlar için daha zor bir hale geldiğini belirtti. Kişilerin, fiziken bankalara giderek süreci hızlandırmalarının avantaj sağlayacağını da ekledi.
Bayram, gelecekte kredi kartları veya başka harcama kalemleri üzerinden savunma sanayii için yeni fonların oluşturulabileceğini ve halihazırda bazı fonların bu amaçla kullanılacağını öngörüyor. Örneğin, lüks tüketim ve tapu işlemleri üzerinden alınan mevcut fonların savunma sanayiine aktarılabileceği ve böylece kişilere ek yük getirilmeden kaynak sağlanabileceği dile getiriliyor.
Kişiler ne yapmalı?
Kredi kartı limitlerini artırmak isteyen kişilerin gelir durumlarını doğru ve eksiksiz şekilde bankaya sunmaları gerekiyor.
Mobil bankacılık üzerinden yapılabilen işlemlerde sorun yaşayanların, bankaya fiziken başvurmaları süreci hızlandırabilir.
Peki, kredi kartı limitinizi artırmak için neler yapmanız gerekiyor?
Kredi kartı limiti nedir ve nasıl belirlenir?
Kredi kartı limiti, bankanın size sunduğu harcama sınırıdır. Bu limit, kullanıcıların gelir durumu, kredi notu ve kredi geçmişine göre belirlenir. İlk kredi kartı aldığınızda limitiniz genellikle düşük olabilir, ancak düzenli kullanımla birlikte limit artırma talebinde bulunabilirsiniz.
Kredi kartı limiti artırmak i̇çin neler gerekli?
Kredi kartı limit artırma talepleri, bankaların belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilir. İşte limit artırmak için dikkat etmeniz gereken temel faktörler:
1.Gelir Durumu: Kredi kartı limitinizin artırılması için en önemli etkenlerden biri gelir durumunuzdur. Bankalar, düzenli bir gelir beyanında bulunmanızı ve bu gelir üzerinden limit artırma talebini değerlendirir.
2.Kredi Notu: Kredi notu, finansal geçmişinizi ve ödeme alışkanlıklarınızı gösteren en önemli göstergelerden biridir. Kredi kartı limitinizi artırmak için kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Düzenli ve zamanında yapılan ödemeler kredi notunuzu artırır.
3.Kredi Kartı Ödeme Geçmişi: Kredi kartı ödemelerinizi düzenli olarak yapıyor olmanız, bankalar için olumlu bir göstergedir. Gecikmiş ödemeler veya asgari tutarın altında yapılan ödemeler, kredi kartı limit artırma talebinizin reddedilmesine neden olabilir.
Kredi kartı limiti nasıl artırılır?
Kredi kartı limitinizi artırmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:
1.Gelir Beyanı Yapın: Bankalar, kredi kartı limitini artırmadan önce gelir durumunuzu yeniden değerlendirebilir. Maaş bordronuzu veya diğer gelir kaynaklarınızı bankaya sunarak limit artırma talebinde bulunabilirsiniz.
2.Kredi Notunuzu İyileştirin: Kredi notunuz düşükse, limit artırma talebinizin kabul edilme olasılığı da düşer. Kredi notunuzu artırmak için borçlarınızı düzenli olarak ödemeli ve yeni borçlanmalardan kaçınmalısınız.
3.Mevcut Limitin Büyük Kısmını Kullanın: Bankalar, mevcut kredi kartı limitinizin büyük kısmını kullandığınızı ve ödemelerinizi düzenli olarak yaptığınızı gördüğünde, limit artırma talebinizi olumlu değerlendirebilir.
4.Bankanızla İletişime Geçin: Kredi kartı limiti artırma talebinizi bankanızın müşteri hizmetleri aracılığıyla veya internet bankacılığı üzerinden iletebilirsiniz. Bankanız, kredi notunuza ve gelir durumunuza göre talebinizi değerlendirecektir.
5.Düzenli Ödemeler Yapın: Kredi kartı limitinizi artırmak istiyorsanız, düzenli ve tam ödemeler yapmak oldukça önemlidir. Asgari ödeme tutarını sürekli ödemeniz, bankaların güvenini kazanmanızı zorlaştırabilir.
Mobil ve i̇nternet bankacılığı üzerinden kredi kartı limiti artırma
Birçok banka, mobil ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden kredi kartı limit artırma taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde alır. Uygulama üzerinden limit artırma menüsüne girip gelir bilginizi güncelledikten sonra limit artırma talebinde bulunabilirsiniz. Talebiniz bankanın sisteminde değerlendirilerek kısa sürede size sonuç bildirilecektir.
Limit artırma talebiniz neden reddedilebilir?
Bankaların kredi kartı limit artırma taleplerini reddetmesinin birkaç yaygın nedeni vardır:
Düşük kredi notu: Kredi notunuz yetersizse, banka limit artırma talebinizi reddedebilir.
Yetersiz gelir: Gelir durumunuz mevcut limitinizi desteklemiyorsa, yeni bir artış onaylanmaz.
Düzensiz ödemeler: Kredi kartı borcunuzu zamanında ödemediğiniz takdirde, bankalar limit artışına sıcak bakmaz.
Bankanın politikaları: Ekonomik koşullara bağlı olarak bankaların limit artırma politikaları değişebilir.
Kredi kartı limitinizi artırırken dikkat etmeniz gerekenler
Limit artırma talebinde bulunmadan önce, kredi kartı kullanım alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Daha yüksek limitler, daha fazla harcama anlamına gelebilir, bu da borç yükünüzü artırabilir. Kredi kartı limitinizi artırırken, borçlanma kapasitenizi kontrol altında tutmak için bilinçli kararlar almanız önemlidir.