https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/apnin-slovak-milletvekili-blaha-abd-rusya-karsiti-yaptirimlarla-abyi-etkiliyor-1089382983.html

AP’nin Slovak milletvekili Blaha: ABD, Rusya karşıtı yaptırımlarla AB'yi etkiliyor

AP’nin Slovak milletvekili Blaha: ABD, Rusya karşıtı yaptırımlarla AB'yi etkiliyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovak Milletvekili Blaha, ABD yönetimini Rusya karşıtı uyguladığı yaptırımlar yoluyla Avrupa ekonomisi üzerinde yıkıcı baskı... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T12:00+0300

2024-10-18T12:00+0300

2024-10-18T12:01+0300

ukrayna krizi

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avrupa birliği

avrupa parlamentosu

luboš blaha

slovakya

rusya

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yaptırım

abd

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Rus gazetecilere konuşan AP milletvekili Luboš Blaha, Rus ekonomisini vurmayı amaçlayan yaptırımların Rusya'ya fayda sağlarken Avrupa Birliği’ni olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu bir ironi olmalı” ifadesini kullandı.Slovak politikacı, “Yaptırımlar muhtemelen Ruslara daha çok yardımcı oluyor. Pazarı çeşitlendirebildiniz. Çin, Hindistan ve diğer ülkelerle ilişkilerinizi geliştirebildiniz” yorumunda bulundu.“Dünyanın geri kalanına, Batı'ya ihtiyacınız olmadığını gösteriyorsunuz” diyen Blaha, “Öte yandan Avrupa Birliği'nin ekonomik performansında da bir düşüş söz konusu” diye kaydetti.ABD’nin, “Avrupa ekonomisinin kapasite ve kabiliyetini azaltmaktan memnun” olduğunu dile getiren AP milletvekili, “Ukrayna çatışmasının en tatsız mesajı da bu” diye ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki özel askeri harekat gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların işe yaramadığını asıl zararı yaptırım kararı alan ülkelerin gördüğünü söylemişti.

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