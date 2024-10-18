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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/apnin-slovak-milletvekili-blaha-abd-rusya-karsiti-yaptirimlarla-abyi-etkiliyor-1089382983.html
AP’nin Slovak milletvekili Blaha: ABD, Rusya karşıtı yaptırımlarla AB'yi etkiliyor
AP’nin Slovak milletvekili Blaha: ABD, Rusya karşıtı yaptırımlarla AB'yi etkiliyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovak Milletvekili Blaha, ABD yönetimini Rusya karşıtı uyguladığı yaptırımlar yoluyla Avrupa ekonomisi üzerinde yıkıcı baskı... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T12:00+0300
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Rus gazetecilere konuşan AP milletvekili Luboš Blaha, Rus ekonomisini vurmayı amaçlayan yaptırımların Rusya'ya fayda sağlarken Avrupa Birliği’ni olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu bir ironi olmalı” ifadesini kullandı.Slovak politikacı, “Yaptırımlar muhtemelen Ruslara daha çok yardımcı oluyor. Pazarı çeşitlendirebildiniz. Çin, Hindistan ve diğer ülkelerle ilişkilerinizi geliştirebildiniz” yorumunda bulundu.“Dünyanın geri kalanına, Batı'ya ihtiyacınız olmadığını gösteriyorsunuz” diyen Blaha, “Öte yandan Avrupa Birliği'nin ekonomik performansında da bir düşüş söz konusu” diye kaydetti.ABD’nin, “Avrupa ekonomisinin kapasite ve kabiliyetini azaltmaktan memnun” olduğunu dile getiren AP milletvekili, “Ukrayna çatışmasının en tatsız mesajı da bu” diye ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki özel askeri harekat gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların işe yaramadığını asıl zararı yaptırım kararı alan ülkelerin gördüğünü söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trump-ukraynadaki-catismanin-baslamasindan-zelenskiyi-sucladi-sahsen-sorumlu-1089375717.html
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avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu, luboš blaha, slovakya, rusya, ukrayna, yaptırım, abd, ekonomi, vladimir putin
avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu, luboš blaha, slovakya, rusya, ukrayna, yaptırım, abd, ekonomi, vladimir putin

AP’nin Slovak milletvekili Blaha: ABD, Rusya karşıtı yaptırımlarla AB'yi etkiliyor

12:00 18.10.2024 (güncellendi: 12:01 18.10.2024)
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovak Milletvekili Blaha, ABD yönetimini Rusya karşıtı uyguladığı yaptırımlar yoluyla Avrupa ekonomisi üzerinde yıkıcı baskı oluşturmakla suçladı.
Rus gazetecilere konuşan AP milletvekili Luboš Blaha, Rus ekonomisini vurmayı amaçlayan yaptırımların Rusya'ya fayda sağlarken Avrupa Birliği’ni olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu bir ironi olmalı” ifadesini kullandı.
Slovak politikacı, “Yaptırımlar muhtemelen Ruslara daha çok yardımcı oluyor. Pazarı çeşitlendirebildiniz. Çin, Hindistan ve diğer ülkelerle ilişkilerinizi geliştirebildiniz” yorumunda bulundu.
“Dünyanın geri kalanına, Batı'ya ihtiyacınız olmadığını gösteriyorsunuz” diyen Blaha, “Öte yandan Avrupa Birliği'nin ekonomik performansında da bir düşüş söz konusu” diye kaydetti.
ABD’nin, “Avrupa ekonomisinin kapasite ve kabiliyetini azaltmaktan memnun” olduğunu dile getiren AP milletvekili, “Ukrayna çatışmasının en tatsız mesajı da bu” diye ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki özel askeri harekat gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların işe yaramadığını asıl zararı yaptırım kararı alan ülkelerin gördüğünü söylemişti.
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