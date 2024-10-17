https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/biden-israil-abd-ve-dunya-icin-iyi-bir-gun-1089361938.html

Biden: İsrail, ABD ve dünya için iyi bir gün

Biden: İsrail, ABD ve dünya için iyi bir gün

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğüne dair bilgilendirilmesinin üzerine "İsrail, ABD ve dünya için iyi bir gün" açıklamasında... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T23:44+0300

2024-10-17T23:44+0300

2024-10-17T23:44+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğine dair bilgileri kendilerine ilettiğini söyledi. 'İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün'Biden, Yahya Sinvar'ın ölümüne dair gelen bilgiler hakkında, "Bu sabah erken saatlerde, İsrail makamları ulusal güvenlik ekibime, Gazze'de gerçekleştirdikleri bir misyonun muhtemelen Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğünü bildirdi. DNA testleri şimdi Sinvar'ın öldüğünü doğruladı. Bu, İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün" dedi. İsrail ordusu (IDF), Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde bugün gerçekleştirilen bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Biden, ABD istihbaratının IDF'ye Sinvar ve diğer Hamas liderlerini takip etme konusunda yardımcı olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israil-disisleri-bakanligi-hamas-lideri-yahya-sinvar-oldu-1089356596.html

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joe biden, abd, israil, israil-filistin, filistin, hamas, yahya sinvar