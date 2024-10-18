https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/pakistanda-universite-ogrencileri-tecavuz-karsiti-protestolar-baslatti-yuzlerce-ogrenci-tutuklandi-1089388869.html
Pakistan'da üniversite öğrencileri 'tecavüz karşıtı' protestolar başlattı: Yüzlerce öğrenci tutuklandı
Pakistan'da üniversite öğrencileri 'tecavüz karşıtı' protestolar başlattı: Yüzlerce öğrenci tutuklandı
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın en kalabalık eyaletlerinden biri olan Pencap'ta, geçen hafta bir üniversite öğrencisinin tecavüze uğradığı iddia edildi. Başlatılan soruşturmada... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T13:41+0300
2024-10-18T13:41+0300
2024-10-18T13:41+0300
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde, bir üniversite öğrencisine tecavüz edildiği iddiası üzerine çıkan protestolar artarak devam ediyor.Pencap eyaletinin başkenti olan Lahor'daki özel bir üniversitede, bir kız öğrenciye tecavüz edildiği iddia edildi. Pakistan'ın kalabalık eyaletlerden biri olan Pencap'ta, tecavüz iddiaları üzerine üniversite öğrencileri protestolar başlattı.Pencap İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede protestoların artması üzerine, tüm eğitim kurumlarının kapatılarak 2 gün ara vermesini emredildi. Okulların kapatılmasından 26 milyon öğrencinin etkileneceği tahmin ediliyor.Sadece bir günde 380 kişinin kundaklama ve vandalizm nedeniyle tutuklandığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, sosyal medya üzerinden insanları takip edecekleri uyarısında bulundu.Geçen hafta, sosyal medyada bir kadın öğrencinin Punjab Kadın Koleji kampüsünün bodrumunda tecavüze uğradığına dair haberlerin yayılmasının ardından başkent Lahor'da protestolar patlak verdi. Sosyal medya üzerinden yapılan gönderilerde, bir güvenlik görevlisinin kimliği tespit edilip tutuklandığı bildirildi. Yetkililer, mağdurun ortaya çıkmamasından dolayı tecavüz iddialarını doğrulayamadıklarını bildirdi.Üniversite öğrencileri, yetkililerin olayı örtbas etmekle suçlayarak Lahor'da bulunan kampüslerde gösteriler düzenlemeye başladı. Yüzlerce öğrenci, yolları kapatmak, vandalizm, kundaklama suçlarından tutuklandığı bildirildi.
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asya, pakistan, tecavüz, protesto, vandalizm, kundaklama, tutuklama, pencap
asya, pakistan, tecavüz, protesto, vandalizm, kundaklama, tutuklama, pencap
Pakistan'da üniversite öğrencileri 'tecavüz karşıtı' protestolar başlattı: Yüzlerce öğrenci tutuklandı
Pakistan'ın en kalabalık eyaletlerinden biri olan Pencap'ta, geçen hafta bir üniversite öğrencisinin tecavüze uğradığı iddia edildi. Başlatılan soruşturmada yetkililerin, 'mağdurun ortaya çıkmadığını ve tecavüz iddialarının doğrulanmadığını' duyurması üzerine öğrenciler protesto başlattı. Öğrenciler, yetkilileri olayı örtbas etmekle suçluyor.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde, bir üniversite öğrencisine tecavüz edildiği iddiası üzerine çıkan protestolar artarak devam ediyor.
Pencap eyaletinin başkenti olan Lahor'daki özel bir üniversitede, bir kız öğrenciye tecavüz edildiği iddia edildi. Pakistan'ın kalabalık eyaletlerden biri olan Pencap'ta, tecavüz iddiaları üzerine üniversite öğrencileri protestolar başlattı.
Pencap İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede protestoların artması üzerine, tüm eğitim kurumlarının kapatılarak 2 gün ara vermesini emredildi. Okulların kapatılmasından 26 milyon öğrencinin etkileneceği tahmin ediliyor.
Sadece bir günde 380 kişinin kundaklama ve vandalizm nedeniyle tutuklandığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, sosyal medya üzerinden insanları takip edecekleri uyarısında bulundu.
Geçen hafta, sosyal medyada bir kadın öğrencinin Punjab Kadın Koleji kampüsünün bodrumunda tecavüze uğradığına dair haberlerin yayılmasının ardından başkent Lahor'da protestolar patlak verdi.
Sosyal medya üzerinden yapılan gönderilerde, bir güvenlik görevlisinin kimliği tespit edilip tutuklandığı bildirildi. Yetkililer, mağdurun ortaya çıkmamasından dolayı tecavüz iddialarını doğrulayamadıklarını bildirdi.
Üniversite öğrencileri, yetkililerin olayı örtbas etmekle suçlayarak Lahor'da bulunan kampüslerde gösteriler düzenlemeye başladı. Yüzlerce öğrenci, yolları kapatmak, vandalizm, kundaklama suçlarından tutuklandığı bildirildi.