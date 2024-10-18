https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/nasadan-internet-haftalarca-yok-olabilir-uyarisi-gunes-maksimumuna-hazir-misiniz-1089368344.html
NASA'dan 'İnternet haftalarca yok olabilir' uyarısı: 'Güneş maksimumuna' hazır mısınız?
NASA'dan 'İnternet haftalarca yok olabilir' uyarısı: 'Güneş maksimumuna' hazır mısınız?
Sputnik Türkiye
Güneş, tıpkı bir saat gibi her 11 yılda bir yeni bir döngüye giriyor ve NASA, Güneş'in şu anda "Güneş Maksimumu" denilen bu aktif dönemde olduğunu duyurdu... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T09:12+0300
2024-10-18T09:12+0300
2024-10-18T09:12+0300
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yaşam
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internet
internet erişimi
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Güneş maksimumu, Güneş'in yüzeyinde en fazla güneş lekesi ve güneş aktivitesinin görüldüğü dönem. NASA'nın Uzay Hava Programı Direktörü Jamie Favors, bu dönemde Güneş’teki aktivitelerin arttığını ve bunun dünya üzerindeki bazı sistemlere ciddi etkiler yaratabileceğini belirtti. Favors, doğrudan insan sağlığını etkilemeyecek olsa da, özellikle internet kesintileri konusunda uyardı. Evet, yanlış duymadınız! İnternetimiz haftalarca kesilebilir!Uydu sistemleri ve i̇nternet tehlikedeNASA, Güneş fırtınalarının en güçlü uzay hava olayları arasında yer aldığını ve bu fırtınaların uydulara zarar verebileceğini belirtti. GPS, uydu iletişimi ve hatta dünya genelindeki enerji şebekeleri bu fırtınalardan etkilenebilir. En çok dikkatimizi çeken ise, bu dönemde yaşanacak güçlü güneş fırtınalarının internetin haftalarca kesilmesine neden olabileceği uyarısı. Daily Mail'in haberine göre, özellikle deniz altı iletişim kabloları, bu elektromanyetik fırtınalardan zarar görebilecek en savunmasız noktalar arasında.Tarihi Güneş fırtınaları: Carrington olayı ve daha fazlası1859’da gerçekleşen Carrington Olayı, tarihin en büyük güneş fırtınası olarak biliniyor. O dönemde telgraf sistemleri çökmüş, dünya genelinde iletişim durma noktasına gelmişti. Bugün benzer bir olay yaşanırsa, modern iletişim sistemleri üzerinde çok daha büyük bir yıkım yaratabileceği düşünülüyor. Örneğin, 1989’da Kanada’nın Quebec bölgesinde meydana gelen bir güneş fırtınası, elektrik şebekesini çökertmiş ve 9 saat boyunca bölgede hayat durmuştu.Belirsizliğin i̇çinde gizem: Zirve ne zaman?Uzmanlar, Güneş’in bu aktif dönemde tam olarak ne zaman zirveye ulaşacağını öngöremiyor. NOAA Uzay Hava Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat, zirve anının aylar veya yıllar sonra netleşeceğini belirtti. Güneş aktivitesi şu anda oldukça yüksek, ancak bu hareketlerin ne zaman doruğa ulaşacağı bilinmiyor.NASA, Güneş maksimumunun önümüzdeki 12 ay boyunca devam edeceğini ve bu süreçte enerji şebekeleri, uydular ve internet altyapısının etkilenebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle güneş fırtınalarının neden olduğu manyetik alan değişimleri, dünya üzerindeki birçok sistemde aksamalara neden olabilir. Ancak şanslıyız ki, bu olaylar doğrudan insan sağlığını etkilemiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/euclid-teleskobu-karanlik-madde-gorevinde-evrenin-sirlarina-dair-esi-benzeri-gorulmemis-veriler-ilk-1089328125.html
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nasa, güneş, güneş, güneş patlaması, internet, internet, internet, internet erişimi, gps, gps
nasa, güneş, güneş, güneş patlaması, internet, internet, internet, internet erişimi, gps, gps
NASA'dan 'İnternet haftalarca yok olabilir' uyarısı: 'Güneş maksimumuna' hazır mısınız?
Güneş, tıpkı bir saat gibi her 11 yılda bir yeni bir döngüye giriyor ve NASA, Güneş'in şu anda "Güneş Maksimumu" denilen bu aktif dönemde olduğunu duyurdu. Uydu sistemleri, GPS ve hatta internet kesintileri bu dönemin olası sonuçları arasında. Peki, neler bekleniyor?
Güneş maksimumu, Güneş'in yüzeyinde en fazla güneş lekesi ve güneş aktivitesinin görüldüğü dönem. NASA'nın Uzay Hava Programı Direktörü Jamie Favors, bu dönemde Güneş’teki aktivitelerin arttığını ve bunun dünya üzerindeki bazı sistemlere ciddi etkiler yaratabileceğini belirtti. Favors, doğrudan insan sağlığını etkilemeyecek olsa da, özellikle internet kesintileri konusunda uyardı. Evet, yanlış duymadınız! İnternetimiz haftalarca kesilebilir!
Uydu sistemleri ve i̇nternet tehlikede
NASA, Güneş fırtınalarının en güçlü uzay hava olayları arasında yer aldığını ve bu fırtınaların uydulara zarar verebileceğini belirtti. GPS, uydu iletişimi ve hatta dünya genelindeki enerji şebekeleri bu fırtınalardan etkilenebilir. En çok dikkatimizi çeken ise, bu dönemde yaşanacak güçlü güneş fırtınalarının internetin haftalarca kesilmesine neden olabileceği uyarısı. Daily Mail'in haberine göre, özellikle deniz altı iletişim kabloları, bu elektromanyetik fırtınalardan zarar görebilecek en savunmasız noktalar arasında.
Tarihi Güneş fırtınaları: Carrington olayı ve daha fazlası
1859’da gerçekleşen Carrington Olayı, tarihin en büyük güneş fırtınası olarak biliniyor. O dönemde telgraf sistemleri çökmüş, dünya genelinde iletişim durma noktasına gelmişti. Bugün benzer bir olay yaşanırsa, modern iletişim sistemleri üzerinde çok daha büyük bir yıkım yaratabileceği düşünülüyor. Örneğin, 1989’da Kanada’nın Quebec bölgesinde meydana gelen bir güneş fırtınası, elektrik şebekesini çökertmiş ve 9 saat boyunca bölgede hayat durmuştu.
Belirsizliğin i̇çinde gizem: Zirve ne zaman?
Uzmanlar, Güneş’in bu aktif dönemde tam olarak ne zaman zirveye ulaşacağını öngöremiyor. NOAA Uzay Hava Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat, zirve anının aylar veya yıllar sonra netleşeceğini belirtti. Güneş aktivitesi şu anda oldukça yüksek, ancak bu hareketlerin ne zaman doruğa ulaşacağı bilinmiyor.
NASA, Güneş maksimumunun önümüzdeki 12 ay boyunca devam edeceğini ve bu süreçte enerji şebekeleri, uydular ve internet altyapısının etkilenebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle güneş fırtınalarının neden olduğu manyetik alan değişimleri, dünya üzerindeki birçok sistemde aksamalara neden olabilir. Ancak şanslıyız ki, bu olaylar doğrudan insan sağlığını etkilemiyor.