https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/mugla-ortacada-orman-yangini-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1089359546.html
Muğla Ortaca'da orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Muğla Ortaca'da orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şiddetli... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T21:51+0300
2024-10-17T21:51+0300
2024-10-17T21:51+0300
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muğla yangın, ortaca yangın, yangın son dakika
muğla yangın, ortaca yangın, yangın son dakika
Muğla Ortaca'da orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın bulunduğu bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.