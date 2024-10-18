https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/galatasarayda-musleranin-alternatifi-icin-arayislar-basladi-bir-arjantinli-gidiyor-bir-arjantinli-1089365207.html

Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi için arayışlar başladı: 'Bir Arjantinli gidiyor, bir Arjantinli geliyor'

Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi için arayışlar başladı: 'Bir Arjantinli gidiyor, bir Arjantinli geliyor'

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönme isteği üzerine kaleci arayışlarına hız verdi. 14 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T06:47+0300

2024-10-18T06:47+0300

2024-10-18T06:47+0300

fernando muslera

spor

agustin rossi

futbol

transfer

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

galatasaray

galatasaray sk

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Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, uzun yıllar takıma hizmet eden Muslera'nın boşluğunu doldurmak amacıyla tecrübeli bir kaleci transferi hedefliyor. Bu doğrultuda, daha önce adı Alex Meret ve Walter Benitez gibi isimlerle anılan Galatasaray'ın, Rossi ile ilgilendiği öğrenildi.Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray, Agustin Rossi'ye transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Brezilya basını da sarı-kırmızılı ekibin, Flamengo forması giyen Arjantinli kaleciyi yakından takip ettiğini yazdı. Rossi'nin Galatasaray'dan gelecek bir teklife sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.Bu sezon Flamengo'da 49 maçta forma giyen Agustin Rossi, bu karşılaşmaların 23'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Gösterdiği performansla dikkat çeken Arjantinli eldivenin sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak belirtiliyor.Agustin Rossi kariyerine Arjantin'in Chacarita Juniors takımında başladı. Ardından Estudiantes, Defensa, Boca Juniors, Antofagasta, Lanus ve Al Nassr takımlarında forma giydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/arda-guler-ve-kenan-yildiz-golden-boy-finalinde-1089363172.html

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