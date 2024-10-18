https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/macaristan-rusya-ile-kulturel-baglarimiz-koparilamaz-1089364973.html

Macaristan: Rusya ile kültürel bağlarımız koparılamaz

Macaristan: Rusya ile kültürel bağlarımız koparılamaz

Sputnik Türkiye

Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sandor Lezhak, 6. Rus Müzik Festivali'nde bazı açıklamalarda bulundu. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T04:36+0300

2024-10-18T04:36+0300

2024-10-18T04:36+0300

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Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sandor Lezhak, Rusya Kültür Merkezi'nde düzenlenen Altıncı Rus Müzik Festivali'nin ve besteci Sergei Prokofiev'in hayatı ve eserleri üzerine bir serginin açılışına katıldı.Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lezhak, katıldığı açılışta RIA Novosti'ye verdiği röportajda, Rus-Macar kültürel bağlarının kesintiye uğramadığını ve her zaman var olacağını söyledi.Lezhak konuşmasında, "Rus-Macar kültürel bağları her zaman var olacaktır. Eskiden beridir vardı, hala var. Temelde o kadar yüksek değil, o kadar belirgin değil, ancak hiçbir şey bu bağları koparamaz" ifadelerinde bulundu.Rusya'nın Budapeşte'deki Büyükelçisi Yevgeny Stanislavov, daha önce yaptığı röportajda Macaristan'ın Rus kültürünün kaldırılmasını destekleyen ülkelerden olmadığını, ülkede düzenli olarak Rus kültürel mirasıyla ilgili etkinlikler düzenlediğini söylemişti.

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