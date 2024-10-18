Kumar borcu olan iş adamının 'kapkaç' tiyatrosunu polis bozdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en zengin 10 ilinin 8’i Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Yalnızca 2’si Adalet ve Kalkınma Partisi’nde'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolun asgari ücretli yıldızları: ‘Gelir adaletsizliği ve büyük bir vergi kaybı ortaya çıkıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş: Çiftçi traktörünü aldı yollara döküldü, bu ses duyuluyor mu?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Kredi kartından çekilmesi planlanan vergi için yeni formül
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Kira anlaşmazlıklarının çözümünde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi 'ikinci fayı tetikleyebilir' diyerek uyardı: İstanbul’da 7 üzeri peş peşe iki deprem yaşanabilir
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Mazlum Abdi, Şam’ın onlara sırtını döndüğünü söyledi’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu becerikli Lale Cander?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
İstanbul Barosu başkanını seçiyor: Adaylar seçim öncesi neler söyledi?
19:17
10 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
19:35
3 dk
ÖZEL HABER
Trump vurulduğu eyalette fast food restoranında çalışacak
19:45
2 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
20:03
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Cebinizdeki 750 liraya sahip çıkıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:45
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
PUTIN KONUŞUYOR
'NATO bugün Ukraynalıların eliyle, insanlara acımayarak savaşıyor'
16:00
113 dk
YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin korkunç şeması
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
EKSEN ÖZEL
Yahya Sinvar'ın ölümü
19:27
25 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:02
13 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
20:23
4 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
21:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kumar-borcu-olan-is-adaminin-kapkac-tiyatrosunu-polis-bozdu-1089407040.html
Kumar borcu olan iş adamının 'kapkaç' tiyatrosunu polis bozdu
Kumar borcu olan iş adamının 'kapkaç' tiyatrosunu polis bozdu
Sputnik Türkiye
Bursa'da iş insanı Coşkun K. sanal kumarda yüklü miktarda borçlanınca durumu eşinden saklamak için 15 yıllık arkadaşı ile kendini soyma planı yaptı. Evinden... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T18:53+0300
2024-10-18T19:05+0300
türkiye
kumar
kapkaç
tekstil
polis
hırsız
hırsızlık
euro
euro/tl
gasp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089406553_27:0:1143:628_1920x0_80_0_0_3c6cf0b61881383bcce43eeac0aa33ee.jpg
Bursa Osmangazi'de tekstil işiyle uğraşan Coşkun K. kumar borcu nedeniyle kendini 15 yıllık arkadaşına soydurdu.Bursalı iş insanı Coşkun K. sanal kumarda harcadığı parayı eşine söyleyemeyince 15 yıllık arkadaşına kendini soydurdu. Yakın arkadaşıyla motosikletli kapkaç senaryosu hazırlayan tekstilcinin oyununu polis bozdu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, soygunun sahte olduğunu çözdü. Polis, Coşkun K. isimli tekstilcinin Bursa'dan İstanbul gidiyorum diyerek evden çıktığı sırada yanına 58 bin euro aldığını, yolda motosiklet ile bekleyen 15 yıllık arkadaşı İsmail Melih A. tarafından gasp edildiğini belirledi. Güvenlik kameralarındaki hareketlerden şüphelenen polis ekipleri çapraz sorguda gasp olayının sahte olduğunu ortaya çıkardı. Düzenlen operasyon sonrası yakalanan şahısların 'suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul ettiği' gerekçesi ile adliyeye sevk edildiği ifade edildi.'Ağlayınca dayanamadım'Olay sonrası konuşan İsmail Melih A. “Çok borcu olduğu için eşine söylemediğini böyle bir fikir yaptığını söyledi. Ağlayınca dayanamadım böyle bir oyuna dahil oldum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/aydilgeden-cinsel-istismar-itirafi-yuzundeki-pis-siritis-aklima-geliyor-1089405934.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089406553_166:0:1003:628_1920x0_80_0_0_b4050460d14536754a8c1e5c60ecd9ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sanal kumar, kendini soyan iş adamı, bursa gasp, bursa kapkaç
sanal kumar, kendini soyan iş adamı, bursa gasp, bursa kapkaç

Kumar borcu olan iş adamının 'kapkaç' tiyatrosunu polis bozdu

18:53 18.10.2024 (güncellendi: 19:05 18.10.2024)
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - AHMET BERKE ERDAL-AW310606Kapkaç
Kapkaç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - AHMET BERKE ERDAL-AW310606
Abone ol
Bursa'da iş insanı Coşkun K. sanal kumarda yüklü miktarda borçlanınca durumu eşinden saklamak için 15 yıllık arkadaşı ile kendini soyma planı yaptı. Evinden işe gidiyorum diyerek çıkan iş insanını arkadaşı yolda gasp etti. Polislere soyulduğunu belirten Coşkun K.'nın planı ise güvenlik kameraları tarafından deşifre oldu.
Bursa Osmangazi'de tekstil işiyle uğraşan Coşkun K. kumar borcu nedeniyle kendini 15 yıllık arkadaşına soydurdu.
Bursalı iş insanı Coşkun K. sanal kumarda harcadığı parayı eşine söyleyemeyince 15 yıllık arkadaşına kendini soydurdu. Yakın arkadaşıyla motosikletli kapkaç senaryosu hazırlayan tekstilcinin oyununu polis bozdu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, soygunun sahte olduğunu çözdü. Polis, Coşkun K. isimli tekstilcinin Bursa'dan İstanbul gidiyorum diyerek evden çıktığı sırada yanına 58 bin euro aldığını, yolda motosiklet ile bekleyen 15 yıllık arkadaşı İsmail Melih A. tarafından gasp edildiğini belirledi. Güvenlik kameralarındaki hareketlerden şüphelenen polis ekipleri çapraz sorguda gasp olayının sahte olduğunu ortaya çıkardı. Düzenlen operasyon sonrası yakalanan şahısların 'suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul ettiği' gerekçesi ile adliyeye sevk edildiği ifade edildi.

'Ağlayınca dayanamadım'

Olay sonrası konuşan İsmail Melih A. “Çok borcu olduğu için eşine söylemediğini böyle bir fikir yaptığını söyledi. Ağlayınca dayanamadım böyle bir oyuna dahil oldum” dedi.
Aydilge - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
TÜRKİYE
Aydilge'den cinsel istismar itirafı: 'Yüzündeki pis sırıtış aklıma geliyor'
18:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала