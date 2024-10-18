https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kumar-borcu-olan-is-adaminin-kapkac-tiyatrosunu-polis-bozdu-1089407040.html

Kumar borcu olan iş adamının 'kapkaç' tiyatrosunu polis bozdu

Kumar borcu olan iş adamının 'kapkaç' tiyatrosunu polis bozdu

Sputnik Türkiye

Bursa'da iş insanı Coşkun K. sanal kumarda yüklü miktarda borçlanınca durumu eşinden saklamak için 15 yıllık arkadaşı ile kendini soyma planı yaptı. Evinden... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-18T18:53+0300

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türkiye

kumar

kapkaç

tekstil

polis

hırsız

hırsızlık

euro

euro/tl

gasp

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Bursa Osmangazi'de tekstil işiyle uğraşan Coşkun K. kumar borcu nedeniyle kendini 15 yıllık arkadaşına soydurdu.Bursalı iş insanı Coşkun K. sanal kumarda harcadığı parayı eşine söyleyemeyince 15 yıllık arkadaşına kendini soydurdu. Yakın arkadaşıyla motosikletli kapkaç senaryosu hazırlayan tekstilcinin oyununu polis bozdu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, soygunun sahte olduğunu çözdü. Polis, Coşkun K. isimli tekstilcinin Bursa'dan İstanbul gidiyorum diyerek evden çıktığı sırada yanına 58 bin euro aldığını, yolda motosiklet ile bekleyen 15 yıllık arkadaşı İsmail Melih A. tarafından gasp edildiğini belirledi. Güvenlik kameralarındaki hareketlerden şüphelenen polis ekipleri çapraz sorguda gasp olayının sahte olduğunu ortaya çıkardı. Düzenlen operasyon sonrası yakalanan şahısların 'suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul ettiği' gerekçesi ile adliyeye sevk edildiği ifade edildi.'Ağlayınca dayanamadım'Olay sonrası konuşan İsmail Melih A. “Çok borcu olduğu için eşine söylemediğini böyle bir fikir yaptığını söyledi. Ağlayınca dayanamadım böyle bir oyuna dahil oldum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/aydilgeden-cinsel-istismar-itirafi-yuzundeki-pis-siritis-aklima-geliyor-1089405934.html

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sanal kumar, kendini soyan iş adamı, bursa gasp, bursa kapkaç