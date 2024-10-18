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Kalıcı yaz saati uygulamasına tepkiler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Okul saatleri değişti mi?
Kalıcı yaz saati uygulamasına tepkiler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Okul saatleri değişti mi?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, okul saatleri konusunda 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği '2024 okul saatleri değişti mi'... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T07:15+0300
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, okul ve ders saati uygulaması ile ilgili detaylara yer verildi. Genelgede, okulların ders saatlerinin planlanmasında gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartların dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı. İllerdeki eğitim kurumlarının başlama ve bitiş saatlerini düzenleme yetkisi, ilgili mevzuatlar doğrultusunda valiliklere verildi.Bu düzenlemeyle birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alınacağı ifade edildi.Ders saatlerinde gün işığından yararlanılacakGenelgede, mevcut ileri saat uygulamasının devam ettirileceği ve bu sayede okullarda ders saatlerinin daha verimli bir şekilde düzenlenmesinin amaçlandığı aktarıldı. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatleri göz önünde bulundurularak, okul saatlerinin il bazlı olarak belirlenmesi gerektiği belirtildi.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla gönderilen bu genelge, öğrencilerin güvenliği ve eğitim düzeninin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla mevcut ileri saat uygulamasının sürdürüleceği belirtilirken, il bazlı mesai ve ders saati düzenlemelerinin valiliklerin yetkisinde olduğu vurgulandı.Kış saati uygulaması yokKış saati uygulamasına geçiş taleplerinin reddedildiği genelgede, yaz saati uygulamasının tüm yurtta sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca, ders yılının 180 iş gününden az olmayacağı vurgulandı.2024- 2025 okul saatleri nasıl olacak?Henüz net bir bilgi verilmemekle birlikte, okulların başlama ve bitiş saatlerinin il bazında değişiklik göstereceği biliniyor. Okul saatleri 2024 yılında valilikler tarafından yerel koşullara göre belirlenecek. Özellikle büyük şehirlerde, sabah ve akşam saatlerindeki trafik yoğunluğunu dikkate alan düzenlemelerin yapılması bekleniyor.Okul Saatleri ve öğrenci güvenliğiMilli Eğitim Bakanlığı, ders saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde planlanması gerektiğini belirtti. Genelgede, öğrencilerin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Bu kapsamda, okul saatlerinin değişip değişmediği sorusu gündemde olsa da, mevcut düzenlemenin valiliklerce yapıldığı ve yerel ihtiyaçlara göre farklılık göstereceği vurgulandı.
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okul saatleri, 2024 okul saatleri, milli eğitim bakanlığı, ders saatleri, valilik yetkisi, ileri saat uygulaması, eğitim öğretim düzeni, okul saatleri, okul saatleri mi değişti, okul saatleri istanbul, ders saatleri değişti mi
okul saatleri, 2024 okul saatleri, milli eğitim bakanlığı, ders saatleri, valilik yetkisi, ileri saat uygulaması, eğitim öğretim düzeni, okul saatleri, okul saatleri mi değişti, okul saatleri istanbul, ders saatleri değişti mi

Kalıcı yaz saati uygulamasına tepkiler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Okul saatleri değişti mi?

07:15 18.10.2024
© AADers okul öğrenci
Ders okul öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, okul saatleri konusunda 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği '2024 okul saatleri değişti mi' sorusuna yanıt niteliğindeki genelgede, derslerin başlama ve bitiş saatleriyle ilgili önemli düzenlemelere yer verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, okul ve ders saati uygulaması ile ilgili detaylara yer verildi. Genelgede, okulların ders saatlerinin planlanmasında gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartların dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı. İllerdeki eğitim kurumlarının başlama ve bitiş saatlerini düzenleme yetkisi, ilgili mevzuatlar doğrultusunda valiliklere verildi.
Bu düzenlemeyle birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Ders saatlerinde gün işığından yararlanılacak

Genelgede, mevcut ileri saat uygulamasının devam ettirileceği ve bu sayede okullarda ders saatlerinin daha verimli bir şekilde düzenlenmesinin amaçlandığı aktarıldı. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatleri göz önünde bulundurularak, okul saatlerinin il bazlı olarak belirlenmesi gerektiği belirtildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla gönderilen bu genelge, öğrencilerin güvenliği ve eğitim düzeninin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla mevcut ileri saat uygulamasının sürdürüleceği belirtilirken, il bazlı mesai ve ders saati düzenlemelerinin valiliklerin yetkisinde olduğu vurgulandı.

Kış saati uygulaması yok

Kış saati uygulamasına geçiş taleplerinin reddedildiği genelgede, yaz saati uygulamasının tüm yurtta sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca, ders yılının 180 iş gününden az olmayacağı vurgulandı.

2024- 2025 okul saatleri nasıl olacak?

Henüz net bir bilgi verilmemekle birlikte, okulların başlama ve bitiş saatlerinin il bazında değişiklik göstereceği biliniyor. Okul saatleri 2024 yılında valilikler tarafından yerel koşullara göre belirlenecek. Özellikle büyük şehirlerde, sabah ve akşam saatlerindeki trafik yoğunluğunu dikkate alan düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Okul Saatleri ve öğrenci güvenliği

Milli Eğitim Bakanlığı, ders saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde planlanması gerektiğini belirtti. Genelgede, öğrencilerin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Bu kapsamda, okul saatlerinin değişip değişmediği sorusu gündemde olsa da, mevcut düzenlemenin valiliklerce yapıldığı ve yerel ihtiyaçlara göre farklılık göstereceği vurgulandı.
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