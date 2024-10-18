https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kopege-carpmamak-icin-direksiyonu-kirdi-kopek-oldu-8-kisi-yaralandi--1089411963.html

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: Köpek öldü, 8 kişi yaralandı

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: Köpek öldü, 8 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Van'da aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonete 2 aracın çarpması sonucu 2'i ağır 8 kişi yararlandı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaza

trafik kazası

araba

araba kazası

köpek

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Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi yakınlarında bir kamyonet Hakkari istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapmaya çalışsa da köpeğe vurarak karşı şeride geçti.Karşıdan gelen kamyonet ile minibüs kamyonete çarptı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı, köpek ise telef oldu.Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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kaza, trafik kazası, araba, araba kazası, köpek