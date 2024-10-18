https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-sinvarin-sehadeti-filistin-direnisinin-gucunu-artiracak-1089410013.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın şehadeti Filistin direnişinin gücünü artıracak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın şehadeti Filistin direnişinin gücünü artıracak

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı mesajında Filistin direnişinin... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T20:52+0300

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırında hayatını kaybeden Yahya Sinvar için taziye mesajı yayınladı.'Filistin direnişini yok edemez'İsrail tarafından öldürülen Yahya Sinvar için mesaj yayınlayan İran lideri Mesud Pezeşkiyan “Bu mücadele terör ve suikastlar ile engellenemez. Yahya Sinvar’ın şehadeti, özellikle Filistin halkı ve tüm özgürlük savunucuları için acı ve üzüntü verici bir haberdir. Bu durum, işgalci ve çocuk katili Siyonist rejimin durdurulamaz suçlarının açık bir göstergesidir. Sinvar, hayatı boyunca yıllarca acımasız Siyonist rejimin esareti altında kaldı ve onurlu yaşamının sonuna kadar cesurca savaştı. Eğer bir lider giderse, yerine yeni bir lider gelir. Siyonist rejim, Filistin direnişini yok edemez'' dedi.

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