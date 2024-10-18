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Hande Fırat: Yeni bir çözüm süreci değil, bir anlamda ‘son şans’
Hande Fırat: Yeni bir çözüm süreci değil, bir anlamda ‘son şans’
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Adı çözüm süreci değil. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Ya siyaset ya silah” yani bir nevi terörün bitmesi için verilen... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hande Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin adımlarının ardından 'çözüm süresi' mi başlıyor iddialarını değerlendirdi.Fırat, "Açıklama “Yeni bir süreç mi başlıyor” sorusunu gündeme taşırken, sürecin çoktan başladığını, hatta devletle görüşmelerin yapılmakta olduğunu iddia edenler bile oldu. Peki gerçek ne? Ankara’da ne oluyor, ne konuşuluyor?" diyerek başladığı yazısına şu şekilde devam etti:
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çözüm süreci, yeni çözüm süreci, hande fırat, bahçeli dem parti, öcalan görüşme
çözüm süreci, yeni çözüm süreci, hande fırat, bahçeli dem parti, öcalan görüşme

Hande Fırat: Yeni bir çözüm süreci değil, bir anlamda ‘son şans’

09:47 18.10.2024
© AFP 2023 / STRHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AFP 2023 / STR
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Adı çözüm süreci değil. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Ya siyaset ya silah” yani bir nevi terörün bitmesi için verilen son şans" dedi.
Hande Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin adımlarının ardından 'çözüm süresi' mi başlıyor iddialarını değerlendirdi.
Fırat, "Açıklama “Yeni bir süreç mi başlıyor” sorusunu gündeme taşırken, sürecin çoktan başladığını, hatta devletle görüşmelerin yapılmakta olduğunu iddia edenler bile oldu. Peki gerçek ne? Ankara’da ne oluyor, ne konuşuluyor?" diyerek başladığı yazısına şu şekilde devam etti:

"Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının AK Parti için de sürpriz olduğunu söyleyeyim. MHP’li üst düzey isimler bu konuda “MHP’nin kendine has gündemi olur” yanıtını verdi. Adı çözüm süreci değil. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Ya siyaset ya silah” yani bir nevi terörün bitmesi için verilen son şans. Rusya- Ukrayna ve İsrail’in Ortadoğu savaşı bölge ve Kafkasya başta olmak üzere tüm dünyayı tehdit ediyor. MHP Türkiye’yi de içeren, mezhepsel ve etniksel ayrımlaştırma üzerinden hesap yapanların farkında. MHP’ye göre İsrail’in ve arkasındaki ABD’nin ana hedefi bölgede haritayı değiştirmek. Bu yüzden de “Birileri okyanus ötesinden gelerek bu bölgede oyun kuramaz” ifadesi kullanılıyor. “Savaş Suriye sahasına yansıdı” tespiti yapılıyor. Silahlı terör örgütünün hiçbir şey elde edemediğine dikkati çeken MHP, sadece PKK’nın değil PKK ve türevlerinin de tasfiyesini istiyor. Peki PKK/PYD/YPG silah bırakmazsa? Bu soruya ise “DEM Parti zaten usturupsuz açıklamalar yaparak karşılık verdi. Olmazsa olmuyordur. O zaman başka bir şey tartışılır” yanıtı veriliyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
POLİTİKA
Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması: 'Masamızda yok'
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