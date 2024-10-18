https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/hande-firat-yeni-bir-cozum-sureci-degil-bir-anlamda-son-sans-1089370960.html
Hande Fırat: Yeni bir çözüm süreci değil, bir anlamda ‘son şans’
Hande Fırat: Yeni bir çözüm süreci değil, bir anlamda ‘son şans’
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Adı çözüm süreci değil. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Ya siyaset ya silah” yani bir nevi terörün bitmesi için verilen... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T09:47+0300
2024-10-18T09:47+0300
2024-10-18T09:47+0300
politika
hande fırat
çözüm süreci
çözüm süreci
çözüm süreci
ak parti
dem parti
recep tayyip erdoğan
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Hande Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin adımlarının ardından 'çözüm süresi' mi başlıyor iddialarını değerlendirdi.Fırat, "Açıklama “Yeni bir süreç mi başlıyor” sorusunu gündeme taşırken, sürecin çoktan başladığını, hatta devletle görüşmelerin yapılmakta olduğunu iddia edenler bile oldu. Peki gerçek ne? Ankara’da ne oluyor, ne konuşuluyor?" diyerek başladığı yazısına şu şekilde devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/efkan-aladan-cozum-sureci-aciklamasi-masamizda-yok-1089337858.html
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çözüm süreci, yeni çözüm süreci, hande fırat, bahçeli dem parti, öcalan görüşme
çözüm süreci, yeni çözüm süreci, hande fırat, bahçeli dem parti, öcalan görüşme
Hande Fırat: Yeni bir çözüm süreci değil, bir anlamda ‘son şans’
Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Adı çözüm süreci değil. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Ya siyaset ya silah” yani bir nevi terörün bitmesi için verilen son şans" dedi.
Hande Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin adımlarının ardından 'çözüm süresi' mi başlıyor iddialarını değerlendirdi.
Fırat, "Açıklama “Yeni bir süreç mi başlıyor” sorusunu gündeme taşırken, sürecin çoktan başladığını, hatta devletle görüşmelerin yapılmakta olduğunu iddia edenler bile oldu. Peki gerçek ne? Ankara’da ne oluyor, ne konuşuluyor?" diyerek başladığı yazısına şu şekilde devam
etti:
"Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının AK Parti için de sürpriz olduğunu söyleyeyim. MHP’li üst düzey isimler bu konuda “MHP’nin kendine has gündemi olur” yanıtını verdi. Adı çözüm süreci değil. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Ya siyaset ya silah” yani bir nevi terörün bitmesi için verilen son şans. Rusya- Ukrayna ve İsrail’in Ortadoğu savaşı bölge ve Kafkasya başta olmak üzere tüm dünyayı tehdit ediyor. MHP Türkiye’yi de içeren, mezhepsel ve etniksel ayrımlaştırma üzerinden hesap yapanların farkında. MHP’ye göre İsrail’in ve arkasındaki ABD’nin ana hedefi bölgede haritayı değiştirmek. Bu yüzden de “Birileri okyanus ötesinden gelerek bu bölgede oyun kuramaz” ifadesi kullanılıyor. “Savaş Suriye sahasına yansıdı” tespiti yapılıyor. Silahlı terör örgütünün hiçbir şey elde edemediğine dikkati çeken MHP, sadece PKK’nın değil PKK ve türevlerinin de tasfiyesini istiyor. Peki PKK/PYD/YPG silah bırakmazsa? Bu soruya ise “DEM Parti zaten usturupsuz açıklamalar yaparak karşılık verdi. Olmazsa olmuyordur. O zaman başka bir şey tartışılır” yanıtı veriliyor."