Hande Fırat: Yeni bir çözüm süreci değil, bir anlamda ‘son şans’

"Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının AK Parti için de sürpriz olduğunu söyleyeyim. MHP’li üst düzey isimler bu konuda “MHP’nin kendine has gündemi olur” yanıtını verdi. Adı çözüm süreci değil. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Ya siyaset ya silah” yani bir nevi terörün bitmesi için verilen son şans. Rusya- Ukrayna ve İsrail’in Ortadoğu savaşı bölge ve Kafkasya başta olmak üzere tüm dünyayı tehdit ediyor. MHP Türkiye’yi de içeren, mezhepsel ve etniksel ayrımlaştırma üzerinden hesap yapanların farkında. MHP’ye göre İsrail’in ve arkasındaki ABD’nin ana hedefi bölgede haritayı değiştirmek. Bu yüzden de “Birileri okyanus ötesinden gelerek bu bölgede oyun kuramaz” ifadesi kullanılıyor. “Savaş Suriye sahasına yansıdı” tespiti yapılıyor. Silahlı terör örgütünün hiçbir şey elde edemediğine dikkati çeken MHP, sadece PKK’nın değil PKK ve türevlerinin de tasfiyesini istiyor. Peki PKK/PYD/YPG silah bırakmazsa? Bu soruya ise “DEM Parti zaten usturupsuz açıklamalar yaparak karşılık verdi. Olmazsa olmuyordur. O zaman başka bir şey tartışılır” yanıtı veriliyor."