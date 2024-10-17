https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/efkan-aladan-cozum-sureci-aciklamasi-masamizda-yok-1089337858.html

Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması: 'Masamızda yok'

Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması: 'Masamızda yok'

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala, çözüm süreci söylemlerine ilişkin olarak, 'Sorun da farklı bulunacak çare de farklı, masamızda... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T12:35+0300

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politika

efkan ala

ak parti

çözüm süreci

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Çözüm sürecinin yeniden yorumların yapılması üzerine AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala açıklama yaptı.Ala, çözüm süreci söylemlerine ilişkin olarak, 'Sorun da farklı bulunacak çare de farklı, masamızda çözüm süreci yok' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/abdulkadir-selvi-yeni-cozum-sureci-mi-1089086469.html

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