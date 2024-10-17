https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/efkan-aladan-cozum-sureci-aciklamasi-masamizda-yok-1089337858.html
Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması: 'Masamızda yok'
Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması: 'Masamızda yok'
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala, çözüm süreci söylemlerine ilişkin olarak, 'Sorun da farklı bulunacak çare de farklı, masamızda... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T12:35+0300
2024-10-17T12:35+0300
2024-10-17T12:43+0300
politika
efkan ala
ak parti
çözüm süreci
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Çözüm sürecinin yeniden yorumların yapılması üzerine AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala açıklama yaptı.Ala, çözüm süreci söylemlerine ilişkin olarak, 'Sorun da farklı bulunacak çare de farklı, masamızda çözüm süreci yok' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/abdulkadir-selvi-yeni-cozum-sureci-mi-1089086469.html
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efkan ala, efkan ala çözüm süreci, çözüm süreci ne zaman
efkan ala, efkan ala çözüm süreci, çözüm süreci ne zaman
Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması: 'Masamızda yok'
12:35 17.10.2024 (güncellendi: 12:43 17.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala, çözüm süreci söylemlerine ilişkin olarak, 'Sorun da farklı bulunacak çare de farklı, masamızda çözüm süreci yok' dedi.
Çözüm sürecinin yeniden yorumların yapılması üzerine AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala açıklama yaptı.
Ala, çözüm süreci söylemlerine ilişkin olarak, 'Sorun da farklı bulunacak çare de farklı, masamızda çözüm süreci yok' dedi.