https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/guney-kafkasya-bolgesel-isbirligi-platformu-ucuncu-toplantisi-ortak-bildirisi-aciklandi-1089412757.html

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü toplantısı ortak bildirisi açıklandı

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü toplantısı ortak bildirisi açıklandı

Sputnik Türkiye

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu (3+3) üçüncü toplantısı ortak bildirisi açıklandı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T22:54+0300

2024-10-18T22:54+0300

2024-10-18T22:54+0300

politika

türkiye

istanbul

3+3

3+3 bölgesel işbirliği platformu

rusya

azerbaycan

iran

ermenistan

sergey lavrov

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılımıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı.Bildiriye göre, bakanlar toplantıda, önceden Moskova ve Tahran'da düzenlenen 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantılarına değinerek bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarı tehlikeye atan mevcut karmaşık gelişmelerin ortasında platformun tekrar bir araya gelmesinin önemini vurguladı ve 3+3 formatında işbirliğini daha da güçlendirmeyi kararlaştırdı.Bakanlar, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerinin tamamına işaret ederek karşılıklı çıkarları gerçekleştirmeye yönelik ortak çabalardan kaynaklanan iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmanın kritik gerekliliği ışığında, ihtilafların barışçıl çözümü, egemenliğe saygı duyulması, siyasi bağımsızlık, toprak bütünlüğü, uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı, ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesi, güç tehdidi veya kullanımının yasaklanması ve insan haklarına saygı duyulmasının önemini teyit etti.Toplantıya katılan ülkelerin temel rolü, diyaloğun öneminin vurgulanması, bölgesel işbirliği fırsatlarının yakalanması ve önemli uluslararası meselelerin açıkça görüşülebilmesi doğrultusunda, bölgeyi ilgilendiren önemli konuları ele alan bakanlar, tüm bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve geliştirilmesindeki olumlu dinamikleri takdir etti.Bakanlar, bölgesel güvenin tesisi, refah ve istikrar için bölgesel ekonomik işbirliğinin oynadığı yapıcı role ve bunun ihtilaflı konuları dönüştürerek ekonomik ve ticari gelişim fırsatlarıyla bölgedeki herkese katkı sağladığına dikkati çekerek ulaşım, iletişim, ticaret, enerji, yatırım ve bağlantısallık alanlarında işbirliği fırsatlarını daha da keşfetmeye karar verdi.Bakanlar eğitim, bilim, turizm, kültür ve spor alanlarında ortak projelerin teşvik edilmesi amacıyla kültürel işbirliğinin ve halklar arası temasların önemini vurguladı.İkili görüşmelerin, sürdürülebilir bölgesel barış ve ekonomik kalkınmaya yönelik çok taraflı istişareleri tamamlayacağı konusunda mutabık kalan bakanlar, 3+3 Platformu'nun kapılarının Gürcistan'ın katılımı için her zaman açık olacağını yineledi.Bakanlar, Ortadoğu'da tırmanan duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunurken BM Şartı ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye atabilecek ciddi ihlalleri şiddetle kınadı.Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunan bakanlar, derhal ateşkes yoluyla tüm saldırı ve zulme son verilmesi ve bu durumdan etkilenenlerin insani yardıma engelsiz erişiminin sağlanması çağrısı da yaptı.Bölgeye yakın civarlardaki terörist ve suç faaliyetlerindeki artışı kabul eden bakanlar, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca terörizmin her türlü biçim ve tezahürüne karşı işbirliği yapma taahhütlerini ifade etti.Bakanlar, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nun düzenli bakanlar toplantılarının ve ortak ilgi alanlarındaki istişarelerin bölgedeki güven ve işbirliği ortamının geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması açısından taşıdığı önemin altını çizerek bir sonraki toplantının yeri ve tarihinin diplomatik kanallar aracılığıyla kararlaştırılması hususunda mutabık kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/cumhurbaskani-erdoganin-rusya-azerbaycan-iran-ve-ermenistan-disisleri-bakanlarini-kabulune-iliskin-1089406868.html

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