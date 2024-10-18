https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/gelecek-25-yil-gida-guvenligi-tehlikede-dunya-hidrolojik-dengesini-kaybediyor-1089346907.html
Gelecek 25 yıl gıda güvenliği tehlikede: Dünya hidrolojik dengesini kaybediyor
Gelecek 25 yıl gıda güvenliği tehlikede: Dünya hidrolojik dengesini kaybediyor
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde yıllarca süren yanlış su politikaları ve suyun değerinin bilinmemesi sebebiyle su kıtlığının giderek artacağı ve bunun insan güvenliği... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T11:18+0300
2024-10-18T11:18+0300
2024-10-18T11:18+0300
yaşam
su
su kaynakları
tatlı su rezervi
gıda krizi
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Su Ekonomisi Küresel Komisyonu, dünyanın hidrolojik dengesi üzerine hazırladığı raporunda küresel su kaynaklarına değinerek tatlı su ve kara ekosistemlerine zarar verildiğini ve su kaynaklarının sürekli kirletildiğini açıkladı. 3 milyar insan ve dünya gıda üretiminin yarısından fazlası, hali hazırda toplam su depolamasının azalacağı öngörülen bölgelerde bulunuyor.Raporda, su kaynaklarının korunması ve tatlı suyun bağlı olduğu ekosistemlerin tahribatının sona erdirilmesi için acil önlem alınmadığı takdirde, hızla artan bir su krizi gezegeni etkisi altına alacak ve dünyadaki gıda üretiminin yarısından fazlasının önümüzdeki 25 yıl içinde yok olacağı ortaya kondu. Dünya nüfusunun yarısının halihazırda su kıtlığıyla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda iklim krizi kötüleştikçe bu sayının artmasının beklendiği ifade edildi. Su ihtiyacı hafife alınıyorDünyanın su sistemlerinin "benzeri görülmemiş bir stres" altına girmesi nedeniyle, 10 yılın sonuna kadar tatlı suya olan talebin yüzde 40 oranında aşacağı bulundu. Raporda ayrıca hükümetlerin ve uzmanların, insanların insanca bir yaşam sürmeleri için ihtiyaç duydukları su miktarını büyük ölçüde hafife aldıklarını tespit etti. Her bir kişinin sağlığı ve hijyeni için günde 50 ila 100 litre su gerekirken, aslında insanların yeterli beslenme ve onurlu bir yaşam için günde yaklaşık 4 bin litre suya ihtiyacı var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/deniz-tabaninin-altinda-yasam-kesfedildi-dunya-disindaki-yasama-dair-ipuclari-sunuyor-1089375005.html
su kaynakları
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su, su kaynakları, tatlı su rezervi, gıda krizi
su, su kaynakları, tatlı su rezervi, gıda krizi
Gelecek 25 yıl gıda güvenliği tehlikede: Dünya hidrolojik dengesini kaybediyor
Dünya genelinde yıllarca süren yanlış su politikaları ve suyun değerinin bilinmemesi sebebiyle su kıtlığının giderek artacağı ve bunun insan güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğuracağı raporla ortaya kondu. Tükenen su kaynakları sebebiyle gelecek 25 yılda gıda üretim güvenliği tehlikeye giriyor.
Su Ekonomisi Küresel Komisyonu, dünyanın hidrolojik dengesi üzerine hazırladığı raporunda küresel su kaynaklarına değinerek tatlı su ve kara ekosistemlerine zarar verildiğini ve su kaynaklarının sürekli kirletildiğini açıkladı. 3 milyar insan ve dünya gıda üretiminin yarısından fazlası, hali hazırda toplam su depolamasının azalacağı öngörülen bölgelerde bulunuyor.
Raporda, su kaynaklarının korunması ve tatlı suyun bağlı olduğu ekosistemlerin tahribatının sona erdirilmesi için acil önlem alınmadığı takdirde, hızla artan bir su krizi gezegeni etkisi altına alacak ve dünyadaki gıda üretiminin yarısından fazlasının önümüzdeki 25 yıl içinde yok olacağı ortaya kondu. Dünya nüfusunun yarısının halihazırda su kıtlığıyla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda iklim krizi kötüleştikçe bu sayının artmasının beklendiği ifade edildi.
Su ihtiyacı hafife alınıyor
Dünyanın su sistemlerinin "benzeri görülmemiş bir stres" altına girmesi nedeniyle, 10 yılın sonuna kadar tatlı suya olan talebin yüzde 40 oranında aşacağı bulundu. Raporda ayrıca hükümetlerin ve uzmanların, insanların insanca bir yaşam sürmeleri için ihtiyaç duydukları su miktarını büyük ölçüde hafife aldıklarını tespit etti. Her bir kişinin sağlığı ve hijyeni için günde 50 ila 100 litre su gerekirken, aslında insanların yeterli beslenme ve onurlu bir yaşam için günde yaklaşık 4 bin litre suya ihtiyacı var.