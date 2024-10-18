https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/gazze-seridinde-yaklasik-2-milyon-kisi-yuksek-duzeyde-akut-gida-guvensizligi-yasiyor-1089372654.html

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi, yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi, yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor

Sputnik Türkiye

Gazze'nin bölgelerine göre yapılan analiz çalışmasında, yaklaşık 2 milyon insan kıtlık derecesinde 'akut gıda güvensizliği' yaşıyor. Gıda güvenliği konusunda... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T10:44+0300

2024-10-18T10:44+0300

2024-10-18T10:44+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

gıda krizi

kıtlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087990511_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3162739376ff5165e0632e84bba1a3bf.jpg

Gıda güvenliği ve beslenme analizi çalışmaları yapan çok ortaklı bir girişim Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) adlı kurumun hazırladığı ve 17 Ekim'de yayımladığı raporuna göre, İsrail saldırılarının başlamasından bir yıl sonra, Gazze Şeridi'nin tamamında kıtlık riski devam ediyor. Son zamanlarda artan saldırılar göz önüne alındığında, kıtlığın gerçekleşebileceğine dair endişeler artıyor. Şiddet, yaklaşık 2 milyon insanı yerinden etti, geçim kaynaklarını yok etti, gıda sistemlerini felç etti, ekin tarlalarının yüzde 70'ini yok etti, insani yardımları ciddi şekilde kısıtladı ve sağlık hizmetleri ile su, sanitasyon ve hijyen sistemlerinin çökmesine neden oldu. IPS, Gazze Şeridi'ndeki bölgeleri, gıda güvenliği aşamalarına göre sınıflandırarak yaptığı analizde şu çıkarımlarda bulundu:Gazze'deki nüfusun neredeyse tamamı, genellikle devam eden bombardıman ve hava bombardımanları altında birçok kez yerinden edildi. Birçok hane, özellikle de en savunmasız olanlar, yer değiştiremiyor veya güvenli bir barınak bulamıyor. Çoğunluk, kilometrekare başına yaklaşık 40 bin kişilik endişe verici bir yoğunluğa sahip geçici derme çatma kamplarda yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda daha da yoğunlaşan tahliye emirleri ve askeri saldırı, insani operasyonları önemli ölçüde aksattı ve tekrarlanan yerinden edilmeler, insanların başa çıkma ve gıda, su ve ilaca erişim yeteneklerini giderek aşındırdı ve tüm toplulukların savunmasızlığını derinleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/sinvarin-oldurulmesinden-sonra-hamasin-basina-mesal-gecti-1089370460.html

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, gazze şeridi, gıda krizi, kıtlık