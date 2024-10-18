https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/elon-musktan-yeni-sartlar-xe-dava-acmak-isteyenler-sadece-teksastaki-mahkemelere-basvuracak-1089369902.html
Elon Musk'tan yeni şartlar: X'e dava açmak isteyenler sadece Teksas'taki mahkemelere başvuracak
Elon Musk'tan yeni şartlar: X'e dava açmak isteyenler sadece Teksas'taki mahkemelere başvuracak
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu X'in 15 Kasım'da yürürlüğe girecek Şartlar ve Hizmetler'i kabul eden her kullanıcı, anlaşmazlığa düştüğü zaman 'yalnızca Teksas Kuzey... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T09:56+0300
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2024-10-18T09:56+0300
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Elon Musk, mali yükümlülüklerin artması sebebiyle X'in merkezini San Francisco'dan Teksas'a taşımıştı. Musk, son güncellenen prosedürler doğrultusunda X'e karşı açılacak davalarda yalnızca Teksas'taki mahkemeleri yetkilendirdi. Sosyal medya platformunun 15 Kasım'da yürürlüğe girecek Şartlar ve Hizmetleri kabul eden her kullanıcı, bu şartı da kabul etmiş oluyor. Güncellenen Şartlar ve Hizmetler içeriğinde şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/elon-musktan-derin-devlet-aciklamasi-biden---harrisin-arkasinda-kimler-var-1089369931.html
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elon musk, teksas, kuzey teksas, x, sosyal medya, mahkeme, federal mahkeme
elon musk, teksas, kuzey teksas, x, sosyal medya, mahkeme, federal mahkeme
Elon Musk'tan yeni şartlar: X'e dava açmak isteyenler sadece Teksas'taki mahkemelere başvuracak
Sosyal medya platformu X'in 15 Kasım'da yürürlüğe girecek Şartlar ve Hizmetler'i kabul eden her kullanıcı, anlaşmazlığa düştüğü zaman 'yalnızca Teksas Kuzey Bölgesi Mahkemesi veya Tarrant bölgesindeki eyalet mahkemelerinde' dava açabilecek.
Elon Musk, mali yükümlülüklerin artması sebebiyle X'in merkezini San Francisco'dan Teksas'a taşımıştı. Musk, son güncellenen prosedürler doğrultusunda X'e karşı açılacak davalarda yalnızca Teksas'taki mahkemeleri yetkilendirdi. Sosyal medya platformunun 15 Kasım'da yürürlüğe girecek Şartlar ve Hizmetleri kabul eden her kullanıcı, bu şartı da kabul etmiş oluyor.
Güncellenen Şartlar ve Hizmetler içeriğinde şu ifadeler yer aldı:
"Bu Şartlar veya Hizmetlerle ilgili tüm anlaşmazlıklar, yalnızca Teksas Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde veya Teksas, Tarrant County'de bulunan eyalet mahkemelerinde açılacak ve siz bu forumlarda kişisel yargı yetkisini kabul ediyor ve uygunsuz forumla ilgili her türlü itirazdan feragat ediyorsunuz."