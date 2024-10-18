Elon Musk'tan yeni şartlar: X'e dava açmak isteyenler sadece Teksas'taki mahkemelere başvuracak

"Bu Şartlar veya Hizmetlerle ilgili tüm anlaşmazlıklar, yalnızca Teksas Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde veya Teksas, Tarrant County'de bulunan eyalet mahkemelerinde açılacak ve siz bu forumlarda kişisel yargı yetkisini kabul ediyor ve uygunsuz forumla ilgili her türlü itirazdan feragat ediyorsunuz."