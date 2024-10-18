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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyeti ile görüştü: 'Yahya Sinvar’ın şehadetine ilişkin taziyeler de iletildi'
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyeti ile görüştü: 'Yahya Sinvar’ın şehadetine ilişkin taziyeler de iletildi'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı internet sayfasından yapılan duyuruda, Bakan Fidan'ın Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T23:03+0300
2024-10-18T23:03+0300
2024-10-18T23:38+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındığı belirtilerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze’de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanılacağını ifade ettiği bilgisine yer verildi.Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alındığı belirtildi.Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirilirken Bakan Fidan Mısır’ın ev sahipliğinde Kahire’de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını aktarıldı.Yapılan resmi açıklamada, görüşme vesilesiyle Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar’ın şehadetine ilişkin taziyelerin de iletildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/guney-kafkasya-bolgesel-isbirligi-platformu-ucuncu-toplantisi-ortak-bildirisi-aciklandi-1089412757.html
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, hamas, filistin, yahya sinvar, ortadoğu
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyeti ile görüştü: 'Yahya Sinvar’ın şehadetine ilişkin taziyeler de iletildi'
23:03 18.10.2024 (güncellendi: 23:38 18.10.2024)
Dışişleri Bakanlığı internet sayfasından yapılan duyuruda, Bakan Fidan'ın Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındığı belirtilerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze’de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanılacağını ifade ettiği bilgisine yer verildi.
Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alındığı belirtildi.
Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirilirken Bakan Fidan Mısır’ın ev sahipliğinde Kahire’de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını aktarıldı.
Yapılan resmi açıklamada, görüşme vesilesiyle Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar’ın şehadetine ilişkin taziyelerin de iletildiği vurgulandı.